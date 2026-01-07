Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

Theo hồ sơ, Trần Văn Quý (SN 1981, ngụ Lô C1 Chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TPHCM), là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố người này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu. Do vậy, ngày 31-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tại địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (TPHCM) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Lâm Anh (điện thoại 0903.852.528).