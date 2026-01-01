TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai?

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải), Huỳnh Cao Cường (TikToker), Trần Văn Chương cùng 38 đối tượng.

Nhóm này bị bắt với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TikToker Huỳnh Cao Cường tại Công an TPHCM

Huỳnh Cao Cường là một TikToker sở hữu kênh TikTok hơn 371.000 người theo dõi. Trên trang này, Cường công khai số điện thoại và tuyên bố hỗ trợ 25 tỉnh, thành ở Campuchia không lấy tiền trước.

CLIP thu hút 2,4 triệu lượt xem trên kênh TikTok của Huỳnh Cao Cường

Trên trang TikTok này, Cường đăng hàng trăm clip nói về tình trạng giải cứu, mất liên lạc hoặc cướp giật.

Clip dàn dựng cảnh "giải cứu" người bị lừa sang Campuchia

Cường thường xuyên đăng tải các video clip mô phỏng cảnh giải cứu người Việt Nam bị lừa sang Campuchia trên tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số".

Huỳnh Cao Cường (giữa) cùng Lê Thanh Hải (bìa phải) và một "chân rết" khác

Trong những clip này, Cường ghi hình kịch bản đưa người từ Campuchia về Việt Nam qua các đoạn biên giới tiểu ngạch, thể hiện cảnh "đón" và "giải cứu" khá kịch tính nhằm gây ấn tượng với người xem.

Mục đích thể hiện nội dung này là để tạo niềm tin với các gia đình có người thân đang bị kẹt, khiến họ tin rằng Cường có khả năng "giải cứu an toàn"

Clip phỏng vấn và "kể chuyện" nạn nhân

Các video được đăng tải thường có phần phỏng vấn hoặc lời kể về tình trạng của nạn nhân. Ví dụ: Người thân trình bày người bị lừa sang Campuchia đang bị giam giữ; Những đoạn cảnh "nạn nhân được đưa qua biên giới" qua các đoạn đường mòn, lối mở.

Trang TikTok của Huỳnh Cao Cường

Cường xuất hiện "hứa hẹn" sẽ hỗ trợ đưa người về an toàn. Tuy nhiên, theo điều tra của công an, nhiều đoạn trong video có dấu hiệu dàn dựng, chỉnh sửa để tăng tính hấp dẫn, chứ không phản ánh đúng quy trình và thực tế vụ việc.

Clip "cam kết cứu người miễn phí, giúp đỡ" nhưng kèm yêu cầu trả tiền

Trên các nội dung video, Cường thường xuyên xuất hiện với giọng điệu: "Giải cứu an toàn", "Sẽ đưa người thân về miễn phí, hỗ trợ tối đa". Những clip này nhằm gây thiện cảm, thuyết phục gia đình tin tưởng trước khi liên hệ.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Huỳnh Cao Cường và đồng phạm

Tuy nhiên, khi các gia đình chủ động liên hệ ngoài đời thực thì Cường yêu cầu cung cấp định vị, ảnh và giấy tờ, đồng thời báo mức tiền chuộc (thường lớn hơn so với thực tế phía Campuchia yêu cầu).

Cách trình bày trong video và thực tế phương thức làm việc có sự khác biệt lớn, và công an xác định đây là chiêu trò để nâng khống phí "giải cứu" và trục lợi từ gia đình nạn nhân.

Clip thể hiện việc đưa người qua biên giới trái phép

Một số video thể hiện cảnh phương tiện vận chuyển người từ TPHCM đến biên giới Tây Ninh (Mộc Bài) và vượt tiểu ngạch sang Campuchia.

Tuy nhiên, Công an TPHCM xác định Cường và đồng phạm đã thực hiện việc này trái phép, không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp, và người được "giải cứu" sau khi vượt biên trái phép sẽ bị giữ lại cho đến khi gia đình trả đủ tiền.