HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số vừa bị Công an TPHCM bắt khi mở rộng điều tra là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải), Huỳnh Cao Cường (TikToker), Trần Văn Chương cùng 38 đối tượng.

Nhóm này bị bắt với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai? - Ảnh 1.

TikToker Huỳnh Cao Cường tại Công an TPHCM

Huỳnh Cao Cường là một TikToker sở hữu kênh TikTok hơn 371.000 người theo dõi. Trên trang này, Cường công khai số điện thoại và tuyên bố hỗ trợ 25 tỉnh, thành ở Campuchia không lấy tiền trước.

CLIP thu hút 2,4 triệu lượt xem trên kênh TikTok của Huỳnh Cao Cường

Trên trang TikTok này, Cường đăng hàng trăm clip nói về tình trạng giải cứu, mất liên lạc hoặc cướp giật.

Clip dàn dựng cảnh "giải cứu" người bị lừa sang Campuchia

Cường thường xuyên đăng tải các video clip mô phỏng cảnh giải cứu người Việt Nam bị lừa sang Campuchia trên tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số". 

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai? - Ảnh 2.

Huỳnh Cao Cường (giữa) cùng Lê Thanh Hải (bìa phải) và một "chân rết" khác

Trong những clip này, Cường ghi hình kịch bản đưa người từ Campuchia về Việt Nam qua các đoạn biên giới tiểu ngạch, thể hiện cảnh "đón" và "giải cứu" khá kịch tính nhằm gây ấn tượng với người xem.  

Mục đích thể hiện nội dung này là để tạo niềm tin với các gia đình có người thân đang bị kẹt, khiến họ tin rằng Cường có khả năng "giải cứu an toàn"

 Clip phỏng vấn và "kể chuyện" nạn nhân

Các video được đăng tải thường có phần phỏng vấn hoặc lời kể về tình trạng của nạn nhân. Ví dụ: Người thân trình bày người bị lừa sang Campuchia đang bị giam giữ; Những đoạn cảnh "nạn nhân được đưa qua biên giới" qua các đoạn đường mòn, lối mở.

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai? - Ảnh 3.

Trang TikTok của Huỳnh Cao Cường

Cường xuất hiện "hứa hẹn" sẽ hỗ trợ đưa người về an toàn. Tuy nhiên, theo điều tra của công an, nhiều đoạn trong video có dấu hiệu dàn dựng, chỉnh sửa để tăng tính hấp dẫn, chứ không phản ánh đúng quy trình và thực tế vụ việc.

 Clip "cam kết cứu người miễn phí, giúp đỡ" nhưng kèm yêu cầu trả tiền

Trên các nội dung video, Cường thường xuyên xuất hiện với giọng điệu: "Giải cứu an toàn", "Sẽ đưa người thân về miễn phí, hỗ trợ tối đa". Những clip này nhằm gây thiện cảm, thuyết phục gia đình tin tưởng trước khi liên hệ.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Huỳnh Cao Cường và đồng phạm 

Tuy nhiên, khi các gia đình chủ động liên hệ ngoài đời thực thì Cường yêu cầu cung cấp định vị, ảnh và giấy tờ, đồng thời báo mức tiền chuộc (thường lớn hơn so với thực tế phía Campuchia yêu cầu).  

Cách trình bày trong video và thực tế phương thức làm việc có sự khác biệt lớn, và công an xác định đây là chiêu trò để nâng khống phí "giải cứu" và trục lợi từ gia đình nạn nhân.

Clip thể hiện việc đưa người qua biên giới trái phép

Một số video thể hiện cảnh phương tiện vận chuyển người từ TPHCM đến biên giới Tây Ninh (Mộc Bài) và vượt tiểu ngạch sang Campuchia. 

Tuy nhiên, Công an TPHCM xác định Cường và đồng phạm đã thực hiện việc này trái phép, không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp, và người được "giải cứu" sau khi vượt biên trái phép sẽ bị giữ lại cho đến khi gia đình trả đủ tiền.

Mục đích nội dung clip theo điều tra

Các clip của Cường chủ yếu được tạo ra để: Tạo uy tín, xây dựng hình ảnh "anh hùng giúp người" trên mạng xã hội; Thu hút các gia đình có người bị kẹt ở Campuchia liên hệ.

Clip do Huỳnh Cao Cường tạo cảm giác an toàn, kiểm soát được quy trình giải cứu để lấy lòng tin. Sau đó yêu cầu thanh toán khoản tiền lớn hơn thực tế (nâng khống tiền chuộc), qua đó chiếm đoạt tiền giữa chênh lệch.

Tin liên quan

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cưỡng đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó ông Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

(NLĐO) - "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

(NLĐO) - Trong những ngày cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp công an các địa phương triệt phá hàng loạt vụ, bắt nhiều người

chiếm đoạt tài sản mạng xã hội cưỡng đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản vượt biên trái phép Công an TPHCM nhập cảnh trái phép Huỳnh Cao Cường TikToker Huỳnh Cao Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo