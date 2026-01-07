HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TPHCM cảnh báo nóng những người dán quảng cáo thuê

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mọi trường hợp dán quảng cáo thuê gây mất mỹ quan đô thị sẽ bị xử lý, thậm chí Công an TPHCM sẽ xem xét trách nhiệm hình sự

Ngày 7-1, Công an TPHCM cho biết đã phát hiện, xử lý nhiều người dán quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm gắn với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn, Công an TPHCM kiên quyết xử lý các hành vi dán, treo, phát quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Công an TPHCM cảnh báo nóng những người dán quảng cáo thuê - Ảnh 1.

Công an TPHCM phát hiện một người dán quảng cáo sai quy định

Song song với đó, hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18 năm 2026, tuổi trẻ Công an TPHCM đã đồng loạt tổ chức cao điểm ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và chỉnh trang mỹ quan.

Phát hiện nhiều người vi phạm

Công an TPHCM ghi nhận vẫn còn tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép tại một số địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. 

Điển hình, tại khu vực dưới chân cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Công an phường Phước Long (TPHCM) phát hiện nhiều quảng cáo mới dán với nội dung “chuyển nhà”. 

Qua xác minh số điện thoại ghi trên quảng cáo, công an đã mời P.C.C (SN 1991) lên làm việc. C. đã thừa nhận hành vi tự ý dán quảng cáo sai quy định. 

Công an TPHCM phát hiện nhiều người dán quảng cáo vi phạm

Công an phường Phước Long đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo gỡ, làm sạch toàn bộ các quảng cáo đã dán; người vi phạm cam kết không tái phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, rạng sáng 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện một số đối tượng thực hiện hành vi dán tờ rơi quảng cáo sai nơi quy định tại xã Đông Thạnh.

Công an TPHCM cảnh báo nóng những người dán quảng cáo thuê - Ảnh 2.

Hai người dán quảng cáo ở xã Đông Thạnh bị Công an TPHCM bắt quả tang

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ 2 người liên quan gồm T.T.N (SN 1981), N.T.T (SN 1989).

Làm việc với cơ quan công an, các đương sự đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong đó, bà T.T.N khai nhận đã đặt in quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu thông qua mạng Internet và thuê N.T.T thực hiện việc dán quảng cáo với giá 200.000 đồng/ngày. 

Có thể khởi tố hình sự

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an địa phương xác định các vị trí dán quảng cáo sai quy định, yêu cầu cá nhân liên quan cạo xóa, khắc phục hậu quả và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực tế cho thấy, quảng cáo trái phép thường bị lợi dụng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo, môi giới việc làm trái phép. Vì vậy, xử lý nghiêm hành vi này không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị mà còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm từ cơ sở.

Công an TPHCM khẳng định sẽ duy trì cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố; đồng thời kêu gọi người dân không tiếp tay cho quảng cáo trái phép và chủ động cung cấp thông tin để cùng giữ gìn an ninh, trật tự đô thị.

quảng cáo quảng cáo bẩn Công an TPHCM
