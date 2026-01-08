HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM truy nã Đinh Tuấn Dũng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM truy nã Đinh Tuấn Dũng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", người dân phát hiện đối tượng liên hệ công an gần nhất.

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết vừa ra Quyết định truy nã Đinh Tuấn Dũng (SN 1961, quê Lâm Đồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Công an TPHCM xác định hành vi của Đinh Tuấn Dũng đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tuy nhiên quá trình điều tra, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ bị can đang ở đâu.

Công an TPHCM truy nã Đinh Tuấn Dũng - Ảnh 1.

Quyết định truy nã của Công an TPHCM

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo truy nã đối tượng có thông tin lai lịch và đặc điểm nhận dạng như sau: Sẹo xéo giữa hai lông mày.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM, điện thoại: 0989615215 liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Tuyên.


Tin liên quan

Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

(NLĐO) - Bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu.

Công an TPHCM bắt YouTuber Công Trần TV

(NLĐO) - Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai?

(NLĐO) - Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số vừa bị Công an TPHCM bắt khi mở rộng điều tra là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội

