Ngày 24-2, tại trụ sở Công an xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đối tượng Võ Minh Phong (SN 2000, trú xã Chư Păh) đã đến đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Võ Minh Phong (áo xám, bên phải) đến Công an xã Chư Păh đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, Võ Minh Phong bị truy nã về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Quyết định truy nã số 2102/QĐTN ngày 17-6-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương trước đây). Hiện vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Phong đã giao xe máy cho một người quen không có giấy phép lái xe điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP Tân Uyên, làm một người tử vong. Sau khi bị khởi tố, đối tượng rời khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục, Công an xã Chư Păh đã tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy định, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao Võ Minh Phong cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.