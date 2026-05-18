Công an TPHCM xác minh clip một nhóm người xô xát trên đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Công an TPHCM xác minh clip một nhóm người xô xát trên đường

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, xác minh, làm rõ hành vi xô xát trên đường của một nhóm người

Ngày 18-5, Công an xã Bình Hưng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người xảy ra xô xát ngay trên đường Phạm Hùng, gây mất an ninh trật tự và khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh hai xe máy lưu thông cùng chiều trên đường Phạm Hùng, đoạn cách giao lộ Nguyễn Văn Linh vài trăm mét. 

Một xe tay ga chở hai nam thanh niên và một xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo thùng bia.

Clip người dân ghi lại trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM

Theo hình ảnh trong clip, khi hai phương tiện di chuyển song song, các bên liên tục có hành động dùng tay, chân tác động qua lại.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga dùng chân đạp vào người. Khi người đàn ông vừa bước xuống xe, người ngồi phía sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào vùng mặt, khiến chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường.

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù nhiều người đi đường đã dừng lại can ngăn, các bên vẫn tiếp tục xô đẩy, khiến người đàn ông té ngã giữa đường.

Vụ việc xảy ra vào ban ngày, tại khu vực đông phương tiện qua lại, không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Theo người đăng tải đoạn clip, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ va quẹt giao thông và mâu thuẫn bộc phát trong quá trình lưu thông.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Các bên nên dừng phương tiện vào vị trí an toàn, trao đổi trên tinh thần hợp tác hoặc báo cho cơ quan Công an địa phương để được hỗ trợ.

Hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc cản trở giao thông có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mỗi người cần ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và trật tự.

Tin liên quan

Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Lang

Công an TPHCM phát hiện trường hợp thi hộ tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Lang

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát hiện 2 trường hợp thi hộ tiếng Anh tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Công an TPHCM tạm giữ 2 người thực hiện "3 nhiệm vụ" bằng mắm tôm

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tạm giữ 2 thanh niên thực hiện "3 nhiệm vụ" bằng mắm tôm rồi tẩu thoát

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày

(NLĐO) - Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc” trong cao điểm 45 ngày

gây rối Công an TPHCM bình hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo