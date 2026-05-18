Công an TPHCM xác minh clip một nhóm người xô xát trên đường

Ngày 18-5, Công an xã Bình Hưng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người xảy ra xô xát ngay trên đường Phạm Hùng, gây mất an ninh trật tự và khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh hai xe máy lưu thông cùng chiều trên đường Phạm Hùng, đoạn cách giao lộ Nguyễn Văn Linh vài trăm mét.

Một xe tay ga chở hai nam thanh niên và một xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo thùng bia.

Clip người dân ghi lại trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM

Theo hình ảnh trong clip, khi hai phương tiện di chuyển song song, các bên liên tục có hành động dùng tay, chân tác động qua lại.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga dùng chân đạp vào người. Khi người đàn ông vừa bước xuống xe, người ngồi phía sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào vùng mặt, khiến chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường.

Mặc dù nhiều người đi đường đã dừng lại can ngăn, các bên vẫn tiếp tục xô đẩy, khiến người đàn ông té ngã giữa đường.

Vụ việc xảy ra vào ban ngày, tại khu vực đông phương tiện qua lại, không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Theo người đăng tải đoạn clip, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ va quẹt giao thông và mâu thuẫn bộc phát trong quá trình lưu thông.