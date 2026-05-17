HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc” trong cao điểm 45 ngày

Ngày 16-5, Công an TPHCM cho biết đang đồng loạt triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Theo Công an TPHCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trên. 

Rà soát toàn diện

Vì vậy, toàn lực lượng tập trung rà soát toàn diện tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, làm rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động; đồng thời đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 1.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 2.

Công an TPHCM tập trung rà soát toàn diện địa bàn

Công tác “làm sạch địa bàn” không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy mà còn được mở rộng đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống người dân và môi trường đầu tư của thành phố.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 3.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 4.

Phát hiện một số tài xế ở chợ Bình Điền dương tính ma tuý

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6-2026, được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ. 

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 5.

Công an phường Chánh Hiệp (TPHCM) triển khai cao điểm

Mục tiêu là rà từng địa bàn, quản lý chặt từng đối tượng, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc

Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, đồng thời bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Trách nhiệm người đứng đầu được gắn trực tiếp với hiệu quả chuyển hóa địa bàn.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 6.

Ra mắt câu lạc bộ Chủ nhà trọ An ninh, an toàn va nói không với ma tuý

Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đã đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và Đề án 06 phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm.

Theo Công an TPHCM, đợt cao điểm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của toàn lực lượng trong việc làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt tên cướp sau 30 phút nhận tin báo

Công an TPHCM bắt tên cướp sau 30 phút nhận tin báo

(NLĐO) - Công an phường Bình Trị Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt kẻ cướp giật sau 30 phút nhận tin báo của người dân

Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm, thi hành lệnh bắt để tạm giam 3 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 người có hành vi vi phạm pháp luật khi khám xét nhiều địa điểm

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất, quản lý theo quy định của pháp luật

TPHCM Công an TPHCM cao điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo