Công an TPHCM tạm giữ 2 người thực hiện "3 nhiệm vụ" bằng mắm tôm

Ngày 17-5, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Bình Thới lập hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Công (SN 1995) và Nguyễn Quang Minh (SN 1996).

Trước đó, chị Trần Cẩm T. (SN 2006) đến Công an phường Bình Thới về việc nhà riêng bị các đối tượng lạ tạt chất bẩn vào sáng 16-5.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương tiến hành truy xét.

Hai thanh niên thực hiện 3 nhiệm vụ bằng mắm tôm

Qua trích xuất hệ thống camera và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng điều khiển xe máy là Công và Minh là thủ phạm.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy hai đối tượng này còn thực hiện thêm hai vụ tạt sơn pha mắm tôm vào rạng sáng cùng ngày tại phường Chợ Lớn và phường Hòa Hưng (TPHCM).

Công an TPHCM đã mời Công và Minh lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã thực hiện hành vi tạt sơn pha mắm tôm tại ba địa điểm nêu trên do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình mua bán ô tô giữa Nguyễn Chí Công và anh Trương Nguyễn B.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch dân sự, mua bán tài sản cần bình tĩnh giải quyết bằng con đường thương lượng hoặc đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyệt đối không sử dụng các hành vi đe dọa, hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng.