HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM xử phạt nhiều người nói sai về lực lượng CSGT

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TPHCM vừa xử lý nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ngày 16-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TPHCM vừa xử lý nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT.

Xử phạt nhiều người nói sai về lực lượng CSGT TPHCM - Ảnh 1.

CSGT TPHCM làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 18-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT Công an TPHCM) trong quá trình tuần tra phát hiện anh D.T.Q (33 tuổi) lái xe máy vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện đúng quy định; anh Q. cũng được giải thích rõ hành vi, ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại tại thời điểm làm việc.

Dù vậy, anh Q. sau đó sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai lệch bản chất sự việc, cho rằng bị "cướp mất xe", hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực. Qua làm việc, anh Q. thừa nhận thông tin đăng tải là không đúng sự thật, xuất phát từ bức xúc cá nhân.

Anh Q. tiếp tục bị lập biên bản xử phạt lỗi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" theo Điều 101 Nghị định 15/2020.

Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản "L.H" đăng tải video ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường ĐT743), kèm nội dung chú thích mang tính suy diễn như "đem cây ATM theo đặt ở ngã tư…", xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Xác minh cho thấy chủ tài khoản là ông L.V.H (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Ông H. thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế; đồng thời chủ động gỡ bỏ video vi phạm. Hành vi trên được xác định vi phạm Nghị định 15/2020 và đã bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, vào ngày 9-11-2025 và 11-11-2025, trên mạng xã hội TikTok cũng xuất hiện nhiều đoạn video do tài khoản @anhgrabvlog đăng tải, thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) cùng nội dung trao đổi giữa lực lượng CSGT với người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông T.Q.A. Ông cũng là người trực tiếp ghi hình và biên tập các đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội thông qua tài khoản @anhgrabvlog.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình làm việc với tổ tuần tra; đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát bình luận trên bài viết của mình.

Qua đó, ông A. bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản xử phạt về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" theo Nghị định 15/2020, mức tiền là 5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, các vụ việc trên cho thấy một bộ phận người sử dụng mạng xã hội còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ.

Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.


Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

(NLĐO) - Hiện xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (bằng camera AI) ngày càng trở nên phổ biến.

Công an TPHCM xử phạt 2 người liên quan clip trên mạng xã hội

(NLĐO) - Hai người đàn ông ở TPHCM đã bị xử phạt do liên quan clip một sà lan chở theo máy xúc lưu thông trên kênh Bến Nghé.

Xử phạt tài xế "bất chấp", lấn làn ở TPHCM

(NLĐO) - Tài xế N.T.P bị CSGT TPHCM xử phạt 5 triệu đồng do "không đi bên phải theo chiều đi của mình".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo