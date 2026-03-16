Công an TPHCM xử phạt nhiều người nói sai về lực lượng CSGT

Ngày 16-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TPHCM vừa xử lý nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT.

CSGT TPHCM làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 18-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT Công an TPHCM) trong quá trình tuần tra phát hiện anh D.T.Q (33 tuổi) lái xe máy vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện đúng quy định; anh Q. cũng được giải thích rõ hành vi, ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại tại thời điểm làm việc.

Dù vậy, anh Q. sau đó sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai lệch bản chất sự việc, cho rằng bị "cướp mất xe", hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực. Qua làm việc, anh Q. thừa nhận thông tin đăng tải là không đúng sự thật, xuất phát từ bức xúc cá nhân.

Anh Q. tiếp tục bị lập biên bản xử phạt lỗi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" theo Điều 101 Nghị định 15/2020.

Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản "L.H" đăng tải video ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường ĐT743), kèm nội dung chú thích mang tính suy diễn như "đem cây ATM theo đặt ở ngã tư…", xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Xác minh cho thấy chủ tài khoản là ông L.V.H (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Ông H. thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế; đồng thời chủ động gỡ bỏ video vi phạm. Hành vi trên được xác định vi phạm Nghị định 15/2020 và đã bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, vào ngày 9-11-2025 và 11-11-2025, trên mạng xã hội TikTok cũng xuất hiện nhiều đoạn video do tài khoản @anhgrabvlog đăng tải, thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) cùng nội dung trao đổi giữa lực lượng CSGT với người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông T.Q.A. Ông cũng là người trực tiếp ghi hình và biên tập các đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội thông qua tài khoản @anhgrabvlog.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình làm việc với tổ tuần tra; đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát bình luận trên bài viết của mình.

Qua đó, ông A. bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản xử phạt về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" theo Nghị định 15/2020, mức tiền là 5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, các vụ việc trên cho thấy một bộ phận người sử dụng mạng xã hội còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ.

Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.



