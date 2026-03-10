Xử phạt tài xế "bất chấp", lấn làn ở TPHCM

Ngày 10-3, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TPHCM vừa xử lý tài xế N.T.P (50 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) về hành vi lái xe lấn làn theo Nghị định 168/2024.

CLIP ghi lại vụ việc.

Trước đó, lúc 11 giờ 8 phút ngày 4-3, tài xế P. lái ô tô chạy trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Bình Chánh. Do đông đúc phương tiện, khi đến trước số 1500 Đoàn Nguyễn Tuấn, tài xế P. cho xe lấn làn.

Đáng nói, do tuyến đường nhỏ, một xe đi đúng theo hướng ngược lại buộc Tuấn phải đi lùi xe gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vụ việc sau đó được phản ánh đến lực lượng CSGT.

Phòng CSGT Công an TPHCM mời P. đến làm việc và xử lý lỗi "Không đi bên phải theo chiều đi của mình", phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.