Bạn đọc

Công an TPHCM xử phạt 2 người liên quan clip trên mạng xã hội

Anh Vũ

(NLĐO) - Hai người đàn ông ở TPHCM đã bị xử phạt do liên quan clip một sà lan chở theo máy xúc lưu thông trên kênh Bến Nghé.

CLIP lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 11-3, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt người điều khiển máy xúc dùng cần máy để đẩy sà lan di chuyển trên kênh Bến Nghé, phường Xóm Chiếu.

img

Tài xế dùng máy xúc chèo xà lan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một sà lan chở theo máy xúc lưu thông trên kênh Bến Nghé. Đáng nói, tài xế máy xúc đã dùng cần máy như mái chèo để đẩy sà lan di chuyển trên sông.

Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát sau đó mời ông H.H.N (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là người điều khiển máy xúc đặt trên sà lan trọng tải 43 tấn đến trụ sở xác minh.

Qua làm việc, ông N. bị CSGT xử phạt lỗi sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực; sử dụng phương tiện không đúng công dụng theo đăng kiểm theo quy định tại Nghị định 139/2021, mức phạt là 13,5 triệu đồng.

Cũng vụ việc trên, CSGT đã xử phạt người đàn ông điều khiển sà lan về hành vi sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 139/2021/NĐ-CP, mức tiền là 15 triệu đồng.


