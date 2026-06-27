Công an truy tìm chiếc ô tô bị lấy trộm ở công viên Tây Ninh

Ngày 27-6, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Tân Ninh xác nhận đơn vị đang truy tìm một chiếc ô tô Mitsubishi Xpander bị kẻ gian lấy trộm trong đêm.



Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc ô tô rời khỏi hiện trường.

Theo trình báo, khoảng 22 giờ ngày 26-6, anh N.H.H. (ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh) đậu chiếc ô tô Mitsubishi Xpander trước Công viên Xuân Hồng rồi rời đi.

Chủ xe trình báo công an sau khi phát hiện chiếc Mitsubishi Xpander biến mất. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Anh H. cho biết trước khi ra ngoài, anh đã khóa cửa xe. Tuy nhiên, cửa bên tài xế của phương tiện đang bị hư hỏng.

Khi quay lại, anh H. phát hiện chiếc ô tô đã biến mất.

Nhờ người dân sống gần khu vực hỗ trợ trích xuất camera an ninh, anh phát hiện một người đàn ông đã bật đèn tín hiệu cảnh báo của xe rồi nhanh chóng điều khiển phương tiện chạy ra đường.

Theo anh H., do người này dùng tay che phần kính nên không thể nhận diện được khuôn mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh đã tiến hành xác minh, trích xuất thêm camera an ninh, thu thập chứng cứ để điều tra, truy tìm nghi phạm và chiếc xe bị mất trộm.