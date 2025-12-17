Vụ xông vào quán nhậu truy sát: Hai anh em ra đầu thú

Trưa 17-12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thông báo nhóm đối tượng xông vào quán nhậu truy sát khiến 3 người thương vong đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.





Hai anh em ra đầu thú

Các đối tượng gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, tự Tru Trọc) và em ruột là Phan Văn Hòa (SN 2001, tự Trúc Hòa, cùng trú Làng Jut 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai).

Camera tại quán ghi lại nội dung sự việc

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tại quán nhậu trên địa bàn phường Diên Hồng có hai nhóm thanh niên ngồi nhậu tại hai bàn khác nhau. Sau đó, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Hai thanh niên trong một nhóm đã rời khỏi quán nhậu. Khi trở lại, 2 người này mang theo hung khí xông vào quán nhậu truy sát nhiều người trong quán. Trong đó có nhân viên, quản lý quán nhậu.



Một thanh niên vung hung khí chém vào người trong quán nhậu - Ảnh cắt từ clip

Hậu quả vụ việc làm M.V.H (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong; 2 người khác là N.H.T.H và N.T.T.N (SN 2007, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xác minh, truy xét nóng các đối tượng.



Đến trưa 17-12, hai anh em Phan Văn Thuận và Phan Văn Hoà đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.