Công an truy tìm người lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại quầy ATM ở Cam Ranh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an truy tìm người lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại quầy ATM ở Cam Ranh

K. Nam

(NLĐO)- Một người đàn ông vào quầy ATM ở phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thấy 128 triệu đồng tiền bỏ quên đã vội vàng lấy đi mất

Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc một người dân lấy số tiền 128 triệu đồng do người khác bỏ quên tại quầy ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 1-4, một người đàn ông trú tại phường Bắc Cam Ranh đến quầy ATM đặt tại số 151 Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố Mỹ Ca) để thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản. 

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, giao dịch chưa hoàn tất, hệ thống máy đã trả lại toàn bộ số tiền 128 triệu đồng vào khay nhận tiền.

Do sơ suất, người này đã rời khỏi khu vực mà không nhận lại tiền.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác đến giao dịch, phát hiện số tiền còn trong khay ATM đã nhanh chóng lấy toàn bộ và rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này đi xe máy, mặc áo kẻ sọc, có biểu hiện vội vã khi rời khỏi hiện trường.

Clip: Người đàn ông lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại ATM ở Cam Ranh

Công an phường Bắc Cam Ranh đã trích xuất camera, đồng thời thông báo rộng rãi để phục vụ công tác xác minh, truy tìm người liên quan.

Cơ quan công an đề nghị người đã lấy số tiền trên sớm liên hệ để làm việc, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp cho cơ quan chức năng qua số điện thoại trực ban để hỗ trợ điều tra: 02583.857867.

Công an Cam Ranh truy tìm người lấy 128 triệu đồng bỏ quên tại ATM - Ảnh 1.

Người đàn ông được công an truy tìm vì lấy 128 triệu đồng bỏ quên ở ATM

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 24 lượng vàng cùng hàng chục điện thoại trong hành lý ký gửi không khai báo hải quan tại sân bay Cam Ranh

Cam Ranh ATM 128 triệu đồng bị bỏ quên Bắc Cam Ranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo