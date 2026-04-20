Công an truy tìm người lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại quầy ATM ở Cam Ranh

Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc một người dân lấy số tiền 128 triệu đồng do người khác bỏ quên tại quầy ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 1-4, một người đàn ông trú tại phường Bắc Cam Ranh đến quầy ATM đặt tại số 151 Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố Mỹ Ca) để thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản.

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, giao dịch chưa hoàn tất, hệ thống máy đã trả lại toàn bộ số tiền 128 triệu đồng vào khay nhận tiền.

Do sơ suất, người này đã rời khỏi khu vực mà không nhận lại tiền.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác đến giao dịch, phát hiện số tiền còn trong khay ATM đã nhanh chóng lấy toàn bộ và rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này đi xe máy, mặc áo kẻ sọc, có biểu hiện vội vã khi rời khỏi hiện trường.

Công an phường Bắc Cam Ranh đã trích xuất camera, đồng thời thông báo rộng rãi để phục vụ công tác xác minh, truy tìm người liên quan.

Cơ quan công an đề nghị người đã lấy số tiền trên sớm liên hệ để làm việc, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp cho cơ quan chức năng qua số điện thoại trực ban để hỗ trợ điều tra: 02583.857867.