Công an vào cuộc vụ 2 nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip

Liên quan vụ việc nhóm phụ nữ xô xát trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An gây xôn xao dư luận, ngày 13-4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh, cho biết đơn vị này đã xác minh, yêu cầu những người liên quan, mời người giám hộ và người chứng kiến về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: C. An

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 11-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh xô xát, ẩu đả diễn ra giữa 2 nhóm phụ nữ trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc bắt đầu từ việc cãi vã gay gắt giữa nhiều phụ nữ. Hai bên sau đó lao vào tấn công nhau bằng các hành vi như túm tóc, tát, xô đẩy. Một số người bị quật ngã xuống đường nhưng vẫn tiếp tục giằng co, kéo theo nhiều người khác bị cuốn vào.

Một số thanh niên đi cùng có động thái can ngăn, tách những người đang ẩu đả. Tuy nhiên, cũng có người tiếp tục kích động, khiến tình hình thêm căng thẳng, tràn ra lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Video 2 nhóm phụ nữ đánh nhau gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Được biết, trong suốt thời gian xảy ra sự việc, có hàng chục người đứng xung quanh theo dõi nhưng hầu như không có biện pháp can thiệp. Nhiều người còn dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thành Vinh điều tra, làm rõ.