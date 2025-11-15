Cả 2 hồ chứa nước ở TP HCM cùng thông báo xả lũ đợt 2

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP HCM vừa phát đi thông báo về việc dự kiến xả lũ hồ chứa nước Sông Hỏa và Sông Ray, thời gian từ 8 giờ ngày 16-11 đến 8 giờ ngày 26-11. Đây là đợt xả lũ thứ 2 của cả hai hồ nhằm đảm bảo an toàn công trình trước tình hình mưa lớn kéo dài.

Theo thông báo, hồ Sông Hỏa ghi nhận mực nước lúc 7 giờ ngày 13-11 ở cao trình 24,85 m. Trước diễn biến mực nước dâng nhanh, hồ sẽ vận hành mở cửa tràn với độ mở và lưu lượng xả tùy thuộc lượng mưa và dòng chảy thực tế về hồ.

Các hồ chứa nước ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt thông báo xả lũ

Hoạt động xả lũ có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bờ Sông Hỏa thuộc xã Xuyên Mộc và Hồ Tràm. Người dân được khuyến cáo không đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong thời gian hồ xả lũ để bảo đảm an toàn.

Đối với hồ Sông Ray - hồ chứa lớn nhất khu vực, mực nước cùng thời điểm đo được ở cao trình 72,82 m, gần sát dung tích thiết kế. Hồ sẽ mở đồng thời ba cửa tràn với độ mở 10 - 50 cm, tương ứng tổng lưu lượng xả 29 - 144 m³/giây.

Vùng có khả năng chịu ảnh hưởng trải dài từ sau chân đập đến cửa Lộc An, bao gồm các xã Xuân Sơn, Hồ Tràm, Hòa Hội, Bàu Lâm, Đất Đỏ và Phước Hải. Chính quyền cơ sở được yêu cầu khẩn trương thông báo cho người dân, hướng dẫn bảo vệ sản xuất, tài sản và hạn chế tiếp cận khu vực ven sông trong thời gian xả lũ.

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi cho hay việc vận hành xả lũ được thực hiện theo đúng quy trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng địa phương phê duyệt nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Là địa phương chịu tác động trực tiếp từ việc xả lũ của cả 2 hồ, Đảng ủy xã Hồ Tràm đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động cảnh báo người dân sống dọc bờ sông, tuyệt đối không để người dân xuống sông đánh bắt thủy sản khi hồ đang xả lũ. Đồng thời, xã chỉ đạo các ngành chuyên môn huy động lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả đợt ngập úng trước đó, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.