Pháp luật

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công an phát thông báo khẩn đến người dân

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sự cố vỡ hồ tại khu vực núi Tân Lại khiến 1 người thiệt mạng, cuốn trôi đất cát, làm ngập vườn cây, ao cá và nhiều tài sản khác của người dân

Ngày 19-11, Công an xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) phát đi thông báo khẩn, đề nghị các hộ dân bị thiệt hại tài sản trong vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt Phong Phú (trừ các hộ đã làm việc và kê khai trước đó) đến trụ sở Công an xã lúc ngày 20-11 để được hướng dẫn kê khai thiệt hại theo quy định.

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác điều tra, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến việc vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công an phát thông báo khẩn đến người dân - Ảnh 1.

Nhà cửa, hoa màu vùng hạ du thiệt hại nặng do sự cố vỡ hồ chứa nước

Theo báo cáo ban đầu, sự cố vỡ hồ tại khu vực núi Tân Lại khiến 1 người thiệt mạng, cuốn trôi đất cát, làm ngập vườn cây, ao cá và nhiều tài sản khác của người dân vùng hạ lưu. Một số hộ bị thiệt hại nặng đang kiến nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thống kê gần nhất, xã Tuy Phong ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại sau vụ vỡ hồ nước đêm 1-11.

Đến ngày 18-11, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tháo cạn ít nhất hai hồ chứa nước lớn còn lại của dự án.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ giám sát việc phá bỏ các đập ngăn và yêu cầu doanh nghiệp không được tái tích nước khi chưa được cấp phép để tránh nguy hiểm cho vùng hạ lưu.

Tin liên quan

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng khiến 1 học sinh tử vong

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng khiến 1 học sinh tử vong

(NLĐO) - Vụ vỡ hồ chứa nước của doanh nghiệp trên núi Tân Lai làm 1 học sinh tử vong, hàng trăm hộ dân thiệt hại, đã bị khởi tố để điều tra

Các hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng vẫn chưa tháo dỡ

(NLĐO) - Dù đã có công văn khẩn yêu cầu tháo cạn hồ, phá bờ vách ngăn trước ngày 7-11 nhưng đến nay, chủ hồ vẫn chưa thực hiện đầy đủ trên núi Tân Lai

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công trình không phép, chủ đầu tư nói "lỗi do thiên tai"

Sau sự cố hồ chứa nước tại Lâm Đồng bất ngờ vỡ khiến 1 người thiệt mạng, địa phương đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hồ chứa nước không phép trên núi Tân Lai.

Lâm Đồng Tuy Phong hồ chứa nước vỡ hồ chứa nước
