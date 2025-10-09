HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang

DUY NHÂN

(NLĐO) - Gia đình nữ sinh bị 2 nam sinh đánh dã man trong lớp học ở An Giang không đồng ý hòa giải, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 9-10, UBND xã Chợ Vàm cho biết công an đang tiếp nhận và xác minh làm rõ vụ việc 1 nữ sinh bị 2 nam sinh hành hung xảy ra tại Trường THCS Chợ Vàm, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh 2 nam sinh thay nhau đánh dã man 1 nữ sinh trong lớp học được cho là tại Trường THCS Chợ Vàm.

Qua xác minh ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23-9, tại phòng học lớp 8A5. Sau đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc để làm rõ sự việc.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang - Ảnh 1.

2 nam sinh N.N.A và N.Q.Đ. thay nhau đánh và đạp vào mặt em N.T.H.T trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp (ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8. Trong đó, nữ sinh bị đánh là em N.T.H.T; 2 nam sinh tham gia đánh là N.N.A và N.Q.Đ.

Sáng cùng ngày, nữ sinh D.T.A. học lớp 8A2 Trường THCS và THPT Vân Khánh cũng bị nhóm nữ 4 người dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, phải nhập viện điều trị

Trong lúc bạn nữ bị đánh, nam sinh P.H.V.P. lấy điện thoại cá nhân cho nam sinh N.P.Đ.N. mượn quay video và P. có hành vì cổ vũ.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang - Ảnh 2.

Nữ sinh D.T.A. học lớp 8A2 Trường THCS và THPT Vân Khánh bị bạn học dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, phải nhập viện điều trị (ảnh do gia đình nữ sinh cung cấp)

Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phụ huynh các học sinh liên quan cũng đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh nữ sinh bị đánh. Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh không đồng ý hòa giải, đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến sáng ngày 8-10, gia đình nữ bị đánh đã trình báo Công an xã Chợ Vàm. Hiện Công an xã đang tiếp nhận và xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, cũng vào sáng 23-9, tại khu vực ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang, nữ sinh D.T.A. học lớp 8A2 Trường THCS và THPT Vân Khánh bị nhóm nữ 4 người dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, phải nhập viện điều trị.

Sự việc được quay video đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao, bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Vân Khánh - đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. 

"Bước đầu xác định có 4 nguời tham gia đánh em A., trong đó có 2 học sinh cùng trường và 2 người ngoài. Hiện công an đang vào cuộc xác minh làm rõ, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ xử lý hình sự, không để tái diễn bạo lực học đường"- ông Bằng khẳng định.

