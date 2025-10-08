HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man

DUY NHÂN

(NLĐO)- Một nữ sinh bị 2 bạn nam đánh và đạp vào mặt ngay trong lớp học của một trường THCS ở An Giang, nhiều bạn học thản nhiên đứng xem và cười.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip khoảng 30 giây ghi lại cảnh 2 nam sinh hành hung 1 nữ sinh ngay trong lớp học.

Clip hai nam sinh đánh đập một nữ sinh ở Trường THCS thị trấn Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Theo nôi dung clip, một nam sinh nắm tóc nữ sinh vật xuống đất rồi liên tiếp dùng tay đánh vào đầu và mặt. Một nam sinh khác tiếp tục "hưởng ứng" bằng cách đấm và đạp thẳng vào mặt nữ sinh không có dấu hiệu kháng cự khiến em này té ngửa xuống nền gạch.


Xôn xao clip 2 nam sinh đánh 1 nữ sinh trong lớp học ở An Giang - Ảnh 1.

Hai nam sinh liên tiếp đánh và đạp vào mặt nữ sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh trong clip cho thấy khung cảnh 2 nam sinh hành hung nữ sinh là trong lớp học, nhiều học sinh nam đứng xung quanh thản nhiên xem và cười, không có hành động can thiệp. Tất cả đều mặc đồng phục mang tên Trường THCS thị trấn Chợ Vàm.

Theo thông tin từ người chia sẻ đoạn clip, vụ việc xảy ra tại một lớp 8 của Trường THCS thị trấn Chợ Vàm vào ngày 7-10.

Clip thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ bức xúc của cộng đồng mạng về vấn nạn bạo lực học đường liên tiếp xảy ra ở An Giang trong thời gian gần đây, mà nạn nhân hầu hết là nữ sinh THCS.

Ngày 8-10, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Tấn Lợi – Chủ tịch UBND xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang – xác nhận sự việc xảy ra tại Trường THCS thị trấn Chợ Vàm trên địa bàn và đã yêu cầu hiệu trưởng báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý.

