Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Ông T. yêu cầu nam shipper mở hộp đồ và sử dụng thử trên con chó của mình nhưng bị từ chối nên đã đánh vào mặt shipper

Ngày 11-5, Công an phường Rạch Dừa, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ khách hàng hành hung một shipper giao hàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10-5, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao hàng cho ông Nguyễn Duy T. (SN 1971, ngụ đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Trong lúc nhận hàng, ông T. cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu nam shipper mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý và hướng dẫn khách liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định, bởi shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.

Công an điều tra vụ shipper bị đánh vì không cắt lông chó tại TPHCM - Ảnh 1.

Ông T. lên cơ quan công an làm việc

Khi anh C. quay ra xe chuẩn bị rời đi, ông T. bất ngờ dùng tay đánh vào mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại, sau đó clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại vụ tranh cãi giữa một người đàn ông và nam shipper tại khu vực phường Rạch Dừa, TPHCM. Được biết, gói hàng mà ông T. đặt là tông đơ cắt tỉa lông cho chó.

Theo nội dung clip, người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho chó của mình nhưng người này không đồng ý. Sau đó, người đàn ông tỏ thái độ bực tức, liên tục chửi bới và đe dọa.

Đáng chú ý, người này còn nắm hai chân sau của con chó, dùng chính con vật đánh vào người shipper nhiều lần. Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn ném thẳng con chó về phía shipper trong khi con vật vùng vẫy, kêu la. Trong khi đó, shipper liên tục nói mình là người giao hàng chứ không phải đi cắt lông cho chó.


Tin liên quan

Shipper bị đồng nghiệp đánh trong quán trà sữa tại phường Tân Hưng

(NLĐO) - Camera ghi lại cho thấy nam shipper bị đồng nghiệp đánh tới tấp nhiều cái vào mặt.

Hà Nội dự kiến siết phạm vi xe ôm, shipper chạy xe xăng

(NLĐO)- Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm chạy trong vùng phát thải thấp của Hà Nội, xe ôm truyền thống được chạy ngoài khung giờ cấm nếu đạt quy chuẩn.

Làm rõ người đàn ông cự cãi sau va quẹt xe với shipper ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau va chạm với shipper, người đàn ông cự cãi rồi rời hiện trường, CSGT Tây Ninh nhanh chóng truy tìm, xử lý nhiều lỗi vi phạm

người đàn ông shipper giao hàng công an phường công an làm việc lông chó TPHCM Rạch Dừa cắt lông chó
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo