Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TPHCM

Ngày 11-5, Công an phường Rạch Dừa, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ khách hàng hành hung một shipper giao hàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10-5, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao hàng cho ông Nguyễn Duy T. (SN 1971, ngụ đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Trong lúc nhận hàng, ông T. cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu nam shipper mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý và hướng dẫn khách liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định, bởi shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.

Ông T. lên cơ quan công an làm việc

Khi anh C. quay ra xe chuẩn bị rời đi, ông T. bất ngờ dùng tay đánh vào mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại, sau đó clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại vụ tranh cãi giữa một người đàn ông và nam shipper tại khu vực phường Rạch Dừa, TPHCM. Được biết, gói hàng mà ông T. đặt là tông đơ cắt tỉa lông cho chó.

Theo nội dung clip, người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho chó của mình nhưng người này không đồng ý. Sau đó, người đàn ông tỏ thái độ bực tức, liên tục chửi bới và đe dọa.

Đáng chú ý, người này còn nắm hai chân sau của con chó, dùng chính con vật đánh vào người shipper nhiều lần. Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn ném thẳng con chó về phía shipper trong khi con vật vùng vẫy, kêu la. Trong khi đó, shipper liên tục nói mình là người giao hàng chứ không phải đi cắt lông cho chó.



