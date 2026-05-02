Thời sự Xã hội

Hà Nội dự kiến siết phạm vi xe ôm, shipper chạy xe xăng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm chạy trong vùng phát thải thấp của Hà Nội, xe ôm truyền thống được chạy ngoài khung giờ cấm nếu đạt quy chuẩn.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định về quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội.

- Ảnh 1.

Dự kiến quy định phạm vi hoạt động của xe ôm, shipper chạy xe máy xăng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: T.Đ.

Theo dự thảo quyết định, xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải bảo đảm điều kiện như sau: Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xe thô sơ phải đảm bảo điều kiện theo quy định như sau: Hệ thống, bộ phận hãm còn hiệu lực; có bộ phận phát âm thanh cảnh báo (còi, chuông); có đèn chiếu sáng hoặc tấm phản quang phía trước, phía sau phải có đèn hoặc tấm phản quang.

Trường hợp có quy định khác về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện xe thô sơ quy định tại khoản này thì thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.

Hành khách được chở trên mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ khi tham gia giao thông đường bộ không được thực hiện các hành vi sau đây: Mang, vác vật cồng kềnh; sử dụng ô; bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác; đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.

Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Hàng hóa xếp trên xe không vượt quá 1/3 chiều dài thân xe và không vượt quá 1 m phía trước và phía sau xe; không vượt quá 0,4 m mỗi bên bánh xe.

Đáng chú ý trong dự thảo quyết định là quy định phạm vi hoạt động của các loại phương tiện trên. Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định. Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, giai đoạn 1 (1-7 đến 31-12), thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, giới hạn trong 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000.

Theo dự thảo mới, xe đạp công cộng được phép hoạt động 24/24 giờ theo tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố. Việc này tạo điều kiện tối đa để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt phục vụ nhu cầu di chuyển ngắn, kết nối "chặng cuối" với các loại hình vận tải hành khách công cộng như xe buýt, đường sắt đô thị.

Xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do thành phố quyết định. Quy định này nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý chặt chẽ, phù hợp với đặc thù của loại hình vận tải mang tính du lịch, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Thống kê của cơ quan quản lý, Hà Nội hiện có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện (chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính 10-15%).

Theo báo cáo của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, hiện nay số lượng xe ôm công nghệ tại TP Hà Nội là trên 126.500 (Be Group 47.881 xe; Grab 65.593 xe; GSM 13.052 xe) và còn rất nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tự phát chưa thống kê chính xác được.

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

(NLĐO)- Đề xuất cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố phường Hoàn Kiếm được nhiều người ủng hộ vì mục tiêu môi trường, nhưng cũng gây nhiều lo ngại.

Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Giai đoạn 1 từ ngày 1-7, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố, sau đó sẽ mở rộng các khu vực trong Vành đai 1.

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

(NLĐO) - Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, quy định cụ thể tại đề án vùng phát thải thấp.

Hà Nội ô nhiễm xe ôm cấm xe máy
