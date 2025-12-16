HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an xã ở Đà Nẵng hỗ trợ chàng trai từ Hà Nội nhận lại 5 tỉ đồng chuyển nhầm

Trần Thường

(NLĐO) - Một thanh niên ở Hà Nội chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản một người tại Đà Nẵng và đã đến công an địa phương nhờ giúp đỡ nhận lại

Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Láng, TP Hà Nội và ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (trú xã Thăng Bình) hoàn trả tiền cho anh L. (trú phường Láng).

Công an xã ở Đà Nẵng hỗ trợ chàng trai Hà Nội nhận lại 5 tỉ chuyển nhầm - Ảnh 1.

Công an xã Thăng Bình hỗ trợ anh L. ở Hà Nội nhận lại số tiền 5 tỉ đồng chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Thăng Bình)

Trước đó, ngày 12-12, anh L. đã chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản anh Thuyên. Đến ngày 13-12, anh L. tới Công an xã Thăng Bình để nhờ giúp đỡ.

Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin, Công an xã Thăng Bình đã mời anh Thuyên phối hợp làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã Thăng Bình, anh L. đã nhận lại số tiền 5 tỉ đồng.

Trong niềm vui mừng, anh L. cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử đẹp của anh Thuyên, giúp anh nhận lại tiền thuận lợi nhất.

Công an xã Thăng Bình cũng ghi nhận, biểu dương, lan tỏa việc làm của anh Thuyên rộng rãi trong cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm; chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Tin liên quan

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng dùng máy dò kim loại, tìm ra nhẫn vàng cho khách

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng dùng máy dò kim loại, tìm ra nhẫn vàng cho khách

(NLĐO) - Hơn một giờ tìm kiếm, nhân viên Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tìm ra nhẫn vàng 2 chỉ cho khách đánh rơi

Thứ không ai muốn thấy vừa xuất hiện trong rẫy người dân ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Quả bom được phát hiện tại khu vực rẫy của người dân, cách nhà dân gần nhất khoảng 1 km, cách khu dân cư khoảng 4 km.

Cận cảnh thi công tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng, gần 10 năm chưa hoàn thành

(NLĐO) - Tượng đá Phật Bổn sư đang được Công ty TNHH Phú Mỹ Hoà xây dựng ở núi đá Phước Lý - Đà Nẵng đã gần 10 năm nhưng mới chỉ đạt 70% khối lượng

Đà Nẵng Hà Nội công an xã Thăng Bình
