Bạn đọc

Công an xã tham gia điều tiết giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trước tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP HCM diễn biến phức tạp, việc phát huy vai trò nòng cốt của công an xã có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM khu vực 1 (tỉnh Bình Dương cũ) đã tổ chức lớp tập huấn bố trí công an xã phối hợp điều tiết giao thông. Việc này nhằm thực hiện theo kế hoạch của Công an TP HCM về bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an xã tham gia điều tiết giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông- Ảnh 1.

Công an xã hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM, cho biết trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP HCM diễn biến phức tạp, lưu lượng phương tiện tăng cao, nguy cơ ùn tắc và tai nạn luôn tiềm ẩn, việc phát huy vai trò nòng cốt của Công an cấp xã trong công tác phối hợp điều tiết giao thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Trên địa bàn khu vực 1, tại các tuyến do Trạm CSGT Quốc lộ 13 có 22 chốt, trong đó có 19 chốt có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông và Công an cấp xã. Đây là những người trực tiếp bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết sự cố giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở.

Công an xã tham gia điều tiết giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông- Ảnh 2.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ mà còn giúp thống nhất quy trình, phương pháp, nâng cao tính chủ động, nhạy bén trong xử lý tình huống. Qua đó, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Công an cấp xã với lực lượng CSGT, giữa Công an các xã phường giáp ranh, giữa Công an với chính quyền và các tổ chức xã hội.

Tại đây, lực lượng này còn được nghiên cứu, quán triệt các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố; được hướng dẫn cụ thể về Công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại các chốt, giao lộ trọng điểm; phương án phân luồng giao thông từ xa, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Công an xã tham gia điều tiết giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông- Ảnh 3.

Chiến sĩ Cảnh sát hướng dẫn thực hiện điều lệnh

Quy trình phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các hành vi vi phạm; kỹ năng ứng xử văn hóa, khôn khéo, kiên quyết trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông...

Cũng trong sáng nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM đã tổ chức tập huấn bố trí công an xã phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực do Đội Cảnh sát giao thông số 1 ở xã Bắc Tân Uyên, TP HCM quản lý.

Thực hiện kế hoạch số 394/KH-CATP ngày 28/7/2025 về bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Giám đốc Công an thành phố đã giao Công an các phường xã tổ chức lực lượng điều tiết giao thông tại 366 chốt. Trong đó, có 191 chốt trọng điểm sẽ do lực lượng cảnh sát giao thông làm tổ trưởng phối hợp Công an phường xã và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở chỉ huy, điều khiển giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông.


