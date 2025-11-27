Công an xác minh người đăng tải thông tin bị axit trôi trong lũ làm mờ mắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an xác minh người đăng tải thông tin bị axit trôi trong lũ làm mờ mắt

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trước thông tin đăng tải người đàn ông bị mờ mắt do can axit trôi trong lũ của nhà máy mía đường, công an khẳng định thông tin này sai sự thật.

Ngày 27-11, trên mạng xã hội lan truyền nội dung và đoạn clip cho rằng ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị mờ mắt do mở can axit trôi từ nhà máy mía đường Tuy Hòa làm mờ mắt.

Công an xác minh thông tin axit trôi trong lũ làm mờ mắt Người dân Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thông tin đăng tải sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Trao đổi với báo chí, ông Tùng cho biết ngày 20-11, khi ra thăm đàn vịt, ông nhặt vài vật dụng còn sót lại rồi vô tình lấy tay dụi vào mắt. 

Đến chiều cùng ngày, mắt ông bắt đầu mờ dần. Ngày 24-11, ông Tùng về nhà, sau đó được một người tên Kim Chi quay clip đưa lên mạng xã hội.

Công an xác minh thông tin axit trôi trong lũ làm mờ mắt Người dân Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng bản thân bị mờ mắt không phải do axit từ nhà máy mía đường

Ông Tùng cho rằng thông tin nói ông bị axit nhà máy đường Tuy Hòa làm mờ mắt là không đúng. "Nếu axit trôi từ nhà máy đường thì sẽ theo dòng lũ chảy xuống biển, trong khi tôi ở phía trên. Hiện mắt tôi vẫn mờ nên sẽ vào TP HCM để thăm khám" – ông Tùng nói.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Hòa Xuân cho biết đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng về việc một người đàn ông "bị mờ mắt do can axit nhà máy đường trôi trong lũ bật nắp".

"Qua xác minh ban đầu, sự việc không đúng như nội dung đăng tải. Chúng tôi đang làm việc với bệnh viện để lấy bệnh án và xử lý các thông tin sai sự thật" - lãnh đạo Công an xã Hòa Xuân khẳng định.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, 100 can axit sunfuric (20 lít/can) của nhà máy đường Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đây là loại axit rất nguy hiểm. Người dân nếu phát hiện các can trôi nổi cần tuyệt đối không tự ý mở nắp, phải báo ngay cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Tin liên quan

Công an bác tin đồn người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển

Công an bác tin đồn người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển

(NLĐO) - Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển là sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Cảnh báo quan trọng về 100 can axit sunfuric bị mưa lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

(NLĐO) – 100 can axit sunfuric nguy hiểm đã bị nước lũ cuốn trôi, công an cảnh báo người dân nếu nhặt được không tự ý mở ra.

Xử phạt 1 giáo viên đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm hiệu trưởng

(NLĐO) – Một thầy giáo bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của hiệu trưởng.

thông tin sai sự thật công an tỉnh Đắk Lắk mạng xã hội axit sunfuric
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo