HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cảnh báo quan trọng về 100 can axit sunfuric bị mưa lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – 100 can axit sunfuric nguy hiểm đã bị nước lũ cuốn trôi, công an cảnh báo người dân nếu nhặt được không tự ý mở ra.

Chiều 20-11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa (trên địa bàn) bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Cảnh báo 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

100 can axit sunfuric nguy hiểm đã bị nước lũ cuốn trôi

Theo Thượng tá Hương, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được, không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric có dung tích 20 lít/can, có màu xanh và xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này" - Trưởng Công an xã Sơn Thành thông tin.

Tính đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử. Nhiều trường hợp chưa thống kê được do chưa thể tiếp cận.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ.

Tin liên quan

Gói hàng ngàn cái bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt

Gói hàng ngàn cái bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt

(NLĐO) – Lực lượng công an và người dân ở Đắk Lắk đã cùng nhau gói hàng ngàn bánh chưng, bánh tét để gửi xuống cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt.

Đội Cứu hộ Bình Thuận xuyên đêm giải cứu người mắc kẹt trong lũ tại tỉnh Đắk Lắk

(NLĐO) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận đã vượt hàng trăm km để hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ

Từ 13 giờ hôm nay, thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ xuống vùng hạ du

(NLĐO)-Từ chiều nay, tổng lưu lượng nước xả từ Thủy điện Trị An xuống vùng hạ du có thể lên đến 1.400 m3/s, nguy cơ ngập vùng trũng thấp ven sông

tỉnh Đắk Lắk bị cuốn trôi axit sunfuric axit nguy hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo