Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc và đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của nạn nhân, làm rõ diễn biến liên quan.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội), phản ánh việc bị một nhóm người hành hung tại hành lang tòa nhà vào tối 8-1.

Theo clip chị H. chia sẻ, vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1. Chị cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, theo chị H., sau khi đăng thông tin, chị bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn tại hành lang và hành hung. Vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1, khi chị đứng trước cửa căn hộ chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra, xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến nội dung chị đăng trong nhóm cư dân.

Hình ảnh được cho là có dấu hiệu sàm sỡ tại thang máy của chung cư. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, một phụ nữ đi ra, lớn tiếng rồi giật tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị ù tai, đau nửa đầu bên trái. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 5 phút, được camera an ninh của gia đình ghi lại; trong clip còn xuất hiện một người đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.

Chị H. cho biết người trực tiếp hành hung là bà N.V.A. (44 tuổi), mẹ của thiếu niên mà chị từng phản ánh. Người đàn ông lời qua tiếng lại với chị thời điểm đầu được cho là người lạ, trước đó chị chưa từng thấy xuất hiện tại chung cư.

Người phụ nữ hành hung chị H. Ảnh: VOV

Theo chị H., sau khi xảy ra sự việc, đêm 8-1, chị gần như không ngủ vì hoảng loạn và đau đớn, đến sáng 9-1 phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực. Chị cho biết sau khi bị hành hung có biểu hiện đau đầu, choáng váng, đau ngực, khó thở nhưng do chỉ có hai mẹ con ở nhà, lo con gái nhỏ nên chưa thể đi khám ngay trong đêm.

Chị H. đang nằm theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện. Ảnh: VOV

Đại diện Công an phường Từ Liêm ngày 9-1 cho biết đang xác minh vụ việc. Chiều cùng ngày 9-1, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của chị N.T.H. và làm rõ diễn biến vụ hành hung để xử lý theo quy định pháp luật.