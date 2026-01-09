HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Hoàng Nguyên

(NLĐO) - Công an đang vào cuộc xác minh phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội.

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc và đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của nạn nhân, làm rõ diễn biến liên quan.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 1.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội), phản ánh việc bị một nhóm người hành hung tại hành lang tòa nhà vào tối 8-1.

Theo clip chị H. chia sẻ, vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1. Chị cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, theo chị H., sau khi đăng thông tin, chị bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn tại hành lang và hành hung. Vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1, khi chị đứng trước cửa căn hộ chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra, xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến nội dung chị đăng trong nhóm cư dân.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là có dấu hiệu sàm sỡ tại thang máy của chung cư. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, một phụ nữ đi ra, lớn tiếng rồi giật tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị ù tai, đau nửa đầu bên trái. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 5 phút, được camera an ninh của gia đình ghi lại; trong clip còn xuất hiện một người đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.

Chị H. cho biết người trực tiếp hành hung là bà N.V.A. (44 tuổi), mẹ của thiếu niên mà chị từng phản ánh. Người đàn ông lời qua tiếng lại với chị thời điểm đầu được cho là người lạ, trước đó chị chưa từng thấy xuất hiện tại chung cư.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 3.

Người phụ nữ hành hung chị H. Ảnh: VOV

Theo chị H., sau khi xảy ra sự việc, đêm 8-1, chị gần như không ngủ vì hoảng loạn và đau đớn, đến sáng 9-1 phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực. Chị cho biết sau khi bị hành hung có biểu hiện đau đầu, choáng váng, đau ngực, khó thở nhưng do chỉ có hai mẹ con ở nhà, lo con gái nhỏ nên chưa thể đi khám ngay trong đêm.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 4.

Chị H. đang nằm theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện. Ảnh: VOV

Đại diện Công an phường Từ Liêm ngày 9-1 cho biết đang xác minh vụ việc. Chiều cùng ngày 9-1, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của chị N.T.H. và làm rõ diễn biến vụ hành hung để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù

(NLĐO)- Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy là nguy hiểm cho xã hội.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy hầu tòa

(NLĐO)- Mâu thuẫn, hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành hôm nay hầu toà.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chuẩn bị hầu toà

(NLĐO)- Hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành chuẩn bị hầu toà.

camera an ninh hành hung công an phường mạng xã hội hành hung ở chung cư hành hung ở thang máy\
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo