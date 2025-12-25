HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chuẩn bị hầu toà

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành chuẩn bị hầu toà.

Ngày 26-12, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máychuẩn bị hầu toà - Ảnh 1.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, tối 4-8, chị Th. và A. (vợ của Thành) có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người. A. yêu cầu chị Th. giải quyết, phải xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý. Do đó, A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết.

Thành đi xuống, thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, A. kể lại cho Thành rằng chị Th. chửi mình và nói xấu con của họ nên người đàn ông bức xúc, muốn tìm chị Th. để nói chuyện. Khi thấy chị Th., Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Sau đó, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người chị Th. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi và bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

