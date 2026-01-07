HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy là nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 7-1, TAND Khu vực 2 Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Chí Thành tại toà. Ảnh: N.H.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bên cạnh tuyên án 6 tháng tù, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. (28 tuổi) hơn 50 triệu đồng (khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).

Trong quá trình diễn ra phiên toà, bị cáo Đặng Chí Thành cho biết bản thân đã ăn năn, hối lỗi. Bị cáo ít có tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người. Bị cáo mong Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình.

Thành khai đêm 4-8-2024, giữa vợ Thành là N.T.A. và chị N.T.T. có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành. Khi con bị đánh, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý đã dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Đến 22 giờ ngày 9-8-2025, bị cáo đi theo vợ, con xuống sảnh chung cư đã tình cờ gặp chị N.T.T. nên đuổi theo và yêu cầu chị này xin lỗi. Khi nạn nhân không đồng ý, bị cáo đã vung tay tát 2 cái vào má bên trái của chị T. rồi tiếp tục lao vào đấm.

Sau khi bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. "Lúc đó bị cáo có những lời lẽ đe dọa, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được hành động của mình và lời nói của mình"- Thành trình bày.

Về nguyên nhân dẫn đến việc lao vào đánh chị T., Thành khai do lúc đó nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng. Theo Thành, vợ bị cáo mắc trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, nên bị cáo rất thương vợ.

Tin liên quan

Pháp lý vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central

Pháp lý vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central

(NLĐO) - Người đàn ông có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra.

10 ngày sau hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

(NLĐO)- 10 ngày sau khi hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky CenTral (Hà Nội), Đặng Chí Thành đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Nam thanh niên khai gì về lý do hành hung người phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư?

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai lý do đánh phụ nữ ở chung cư vì không được xin lỗi sau mâu thuẫn của con mình với con người phụ nữ.

gây rối trật tự đánh người hành hung người phụ nữ hành hung người phụ nữ tại sảnh thang máy
