Công an xác minh vụ người đàn ông xịt nước vào thợ đang làm việc trên cao

Ngày 4-6, Công an xã Tây Phương (TP Hà Nội) đang xác minh, làm rõ cảnh một người đàn ông dùng vòi nước xịt thẳng về phía một thợ đang tháo dỡ công trình sát vách.



Người đàn ông xịt nước vào thợ đang làm việc trên cao. Ảnh cắt từ clip

Theo đó cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía một thợ đang tháo dỡ công trình sát vách.

Theo clip ghi lại, người thợ làm việc ở vị trí trên cao, trong khi dòng nước liên tục phun về phía mình. Dù vậy, người thợ này vẫn tiếp tục công việc.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc xịt nước vào người đang làm việc trên cao là hành động tiềm ẩn nguy hiểm, có thể khiến người lao động mất thăng bằng hoặc trượt ngã.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại rằng trong môi trường thi công, đặc biệt khi có sử dụng các thiết bị điện, việc phun nước có thể làm gia tăng nguy cơ chập điện và dẫn đến tai nạn lao động.