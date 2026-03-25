Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố biểu trưng (logo) chính thức của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2026 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 20262031; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Logo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được Tổng LĐLĐVN công bố ngày 24.3. Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5.2026. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Logo được thiết kế với bố cục mở, hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới, năng động và hội nhập của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Con số XIV La Mã được lựa chọn làm nền tảng chủ đạo, giữ vai trò nâng đỡ và dẫn dắt toàn bộ bố cục, khẳng định dấu mốc quan trọng của Đại hội XIV - một kỳ đại hội mang tính định hướng chiến lược cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới.

Hình tượng XIV được cách điệu uyển chuyển, chuyển hóa thành 3 cánh hoa sen bung nở, thể hiện cho 3 chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoa sen còn tượng trưng cho bản sắc văn hóa Việt Nam, cho sự thuần khiết, bền bỉ và vươn lên mạnh mẽ.

Hoa sen đồng thời ẩn dụ cho quá trình đổi mới không ngừng, kế thừa truyền thống và phát triển trên nền tảng giá trị cốt lõi của giai cấp công nhân Việt Nam. Bao quanh là vòng tròn vi mạch - bán dẫn, được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa tinh gọn, hiện đại, mang ý nghĩa về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tiết này khẳng định vai trò tiên phong của Công đoàn Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, thích ứng với kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trung tâm logo là biểu trưng Công đoàn Việt Nam, giữ vị trí trang trọng như kim chỉ nam cho mọi định hướng phát triển. Hình ảnh này thể hiện rõ vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân và người lao động; đồng thời là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết sức mạnh tập thể.

Gam màu chủ đạo đỏ và vàng được sử dụng xuyên suốt, mang ý nghĩa về nhiệt huyết, niềm tin, khát vọng, thành công và hội nhập. Đây cũng là những gam màu gắn liền với truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và tầm vóc của Công đoàn Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã công bố tranh cổ động Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam:

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.
Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 3.
Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng công bố tranh cổ động Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 8.

Tranh cổ động Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 9.

Tranh cổ động Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 10.

Tranh cổ động Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tin liên quan

(NLĐO) - Đại hội đã dành thời gian tập trung lắng nghe ý kiến của đoàn viên - người lao động về việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng

Vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổng kết hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XIV (khóa XIII) đã diễn ra sáng 20-11.

Công đoàn Việt Nam Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Công đoàn Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo