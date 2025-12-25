HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đoàn viên - lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM

T.Nga - C.Hường - H.Như ghi; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Đại hội đã dành thời gian tập trung lắng nghe ý kiến của đoàn viên - người lao động về việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng

Trong 2 ngày 24 và 25-12, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên - lao động trên địa bàn thành phố. 

Nâng cao chất lượng hoạt động

Đại hội được tổ chức trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, phản ánh sát thực tiễn đời sống, việc làm và trở thành diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ đóng góp ý kiến, kiến nghị đến Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp chính quyền.

Đoàn viên – lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra sáng 25-12

Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến xoay quanh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong dự thảo Văn kiện. Theo đó, các đại biểu đề xuất Công đoàn chủ động tổng kết thực tiễn, kiến nghị cơ chế, chính sách thí điểm nhằm mở rộng các chương trình phúc lợi cho đoàn viên - lao động như phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, ưu tiên lao động nữ và người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại; xem xét hỗ trợ đoàn viên - lao động thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội, hỗ trợ người lao động tiếp cận tín dụng ưu đãi, dịch vụ chăm sóc con nhỏ...

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động, trong đó trọng tâm là đào tạo chuyên sâu cán bộ Công đoàn về pháp luật, quan hệ lao động, kỹ năng hòa giải, tham gia giải quyết tranh chấp.

Đoàn viên – lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 2.

Các đại biểu đề xuất mở rộng chương trình phúc lợi, hỗ trợ nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe cho lao động...

Nhân rộng các chương trình phúc lợi

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Nhật Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Greentech Headgear (Khu công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành), cho biết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, đoàn viên - lao động không chỉ quan tâm mức lương danh nghĩa mà ngày càng chú trọng tổng thu nhập thực nhận và giá trị gói phúc lợi. 

"Phúc lợi cả vật chất lẫn tinh thần đã trở thành yếu tố then chốt để người lao động quyết định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây không còn là chính sách bổ trợ mà là một phần của chiến lược nhân sự, giúp giữ chân lao động, giảm chi phí tuyển dụng - đào tạo và duy trì năng suất, chất lượng" - ông Bình nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, ông Bình kiến nghị LĐLĐ TPHCM nhân rộng các chương trình phúc lợi phù hợp từng loại hình doanh nghiệp; tăng cường tập huấn cho cán bộ Công đoàn về khảo sát nhu cầu, thương lượng tập thể và xây dựng gói phúc lợi theo ngành. Đồng thời, cần đẩy mạnh đàm phán phúc lợi tập trung cấp thành phố và phối hợp cải thiện hạ tầng phúc lợi quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là nhà trẻ, y tế, nhà ở xã hội và giao thông an toàn.

Đoàn viên – lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 3.

Đại hội Công đoàn TP HCM diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn cơ sở

Đại diện Công đoàn Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (phường Tân Thới Hiệp) phản ánh khó khăn chung của nhiều Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước khi cán bộ thường kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm thương lượng với chủ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị kiến nghị cần tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thương lượng tập thể, giúp cán bộ Công đoàn từng bước đàm phán được những điều khoản có lợi hơn cho đoàn viên – lao động so với mức tối thiểu của pháp luật.

Cùng với nâng cao năng lực cán bộ, Công đoàn cơ sở này cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn cơ sở trong Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn, tránh tình trạng bị gây áp lực, trù dập hoặc chấm dứt hợp đồng khi thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí phù hợp cho Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ CEP tiếp cận người lao động, phòng ngừa "tín dụng đen"

Liên quan công tác an sinh, Tổ chức tài chính vi mô CEP cho biết đến hết ngày 30-11-2025 đã hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hơn 306.500 đoàn viên – lao động, với tổng dư nợ 4,7 tỉ đồng. Trong bối cảnh khung pháp lý về tài chính vi mô còn bất cập, CEP kiến nghị LĐLĐ TPHCM tăng cường phối hợp hỗ trợ CEP tiếp cận người lao động; duy trì, bổ sung nguồn vốn; đẩy mạnh truyền thông về các sản phẩm vay ưu đãi và triển khai chương trình quản lý tài chính cá nhân cho công nhân. Đồng thời, đề xuất tham mưu Thành ủy kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ vướng mắc pháp lý, góp phần phòng ngừa "tín dụng đen".

