Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh một số vấn đề để Đoàn Chủ tịch nghiên cứu thảo luận và quyết định về dự thảo các nội dung phục vụ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026. Đây là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới. So với các kỳ đại hội trước, lần này, thời gian chuẩn bị các nội dung ngắn hơn nhiều, tiến độ gấp, đòi hỏi phải tập trung, cố gắng.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Sửa đổi - bổ sung Điều lệ và bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực; nghiên cứu, xây dựng dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025; xác định 5 bài học kinh nghiệm, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá.

"Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là về tiêu đề báo cáo, các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng việc sửa đổi, bổ sung là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục tồn tại, khó khăn để tổ chức Công đoàn hoạt động tốt hơn.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm Lời nói đầu và 10 chương, 47 điều - giảm 1 chương, tăng 2 điều so với điều lệ hiện hành. Trong đó, dự thảo giữ nguyên 18 điều; bỏ 1 chương, 6 điều quy định về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; bổ sung 8 điều (15, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 39); sửa đổi, bổ sung nội dung 21 điều của Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện hành.

Từ thực tiễn tại các địa phương, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kết cấu, bố cục của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế hoạt động của Công đoàn cấp xã, cần phù hợp thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho Công đoàn cấp xã có đầy đủ thẩm quyền hoạt động như các tổ chức chính trị - xã hội khác ở cơ sở…

Tại hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, đóng góp ý kiến chi tiết vào tiêu đề, nội dung báo cáo; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới, như: Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên Công đoàn; chỉ tiêu về nhà ở cho công nhân; giải pháp nâng cao năng suất lao động cho công nhân - lao động...



