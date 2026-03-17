HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cuộc bầu cử tại Đắk Lắk diễn ra bình thường, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%, đã bầu 15 đại biểu Quốc hội và 84 đại biểu HĐND tỉnh.

Ngày 17-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử

Theo đó, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử/2.120 khu vực bỏ phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra bình thường, cử tri đến tham gia lễ khai mạc đông đảo, không khí sôi nổi.

Số lượng cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri toàn tỉnh là 2.269.715/2.270.554; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%. Trong đó, có 87/102 xã, phường có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả bầu cử, số đại biểu trúng cử Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk là 15 đại biểu.

Số đại biểu trúng cử HĐND tỉnh là 84 đại biểu.

Số đại biểu trúng cử HĐND cấp xã là 2.443 người (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).

Dưới đây là danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (bấm vào đường dẫn bên dưới)

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI


Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến ngày 22-3 sẽ họp để rà soát, công bố kết quả bầu cử

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến ngày 22-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND các cấp

(NLĐO) - Căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử, sẽ công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất vào ngày 25-3-2026.

Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68%

(NLĐO) - Tính đến 23 giờ ngày 15-3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,68%

tỉnh Đắk Lắk đại biểu quốc hội đại biểu HĐND tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo