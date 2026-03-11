HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Công bố giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng, cao nhất 4 triệu đồng

B.Vân

(NLĐO) - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có giá vé cao nhất 4 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vừa công bố bảng giá vé chính thức cùng lịch thi đấu của sự kiện.

Trong đó, hai đêm quan trọng nhất là khai mạc (ngày 30-5) và chung kết (ngày 11-7) có mức giá cao hơn, từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Khán đài A4 chỉ mở bán riêng trong đêm chung kết.

Ở các đêm thi đấu vòng loại (ngày 6-6, ngày 13-6, ngày 20-6 và ngày 27-6), giá vé được điều chỉnh thấp hơn, từ 1 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Giá vé pháo hoa Đà Nẵng 2026 cao nhất 4 triệu đồng cho đêm khai mạc - Ảnh 1.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc vào tối 30-5

Khán đài xem pháo hoa bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Sơn Trà), đối diện sân khấu chính trên sông Hàn, gồm các khu vực V VIP, A VIP, A1, A2, A3 và A4.

Theo lịch thi đấu, đêm khai mạc ngày 30-5 với chủ đề "thiên nhiên" sẽ là màn tranh tài giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Các đêm tiếp theo lần lượt có sự tham gia của Pháp, Nhật Bản, Ý, Đức, Macao (Trung Quốc), Úc và Bồ Đào Nha.

Màn trình diễn pháo hoa trong đêm chung kết DIFF 2025

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm chung kết ngày 11-7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Ngoài vé xem pháo hoa, ban tổ chức còn bán các gói combo kết hợp tham quan Sun World Ba Na Hills, bao gồm vé cáp treo và buffet trưa, với giá từ 2,3 đến 3,3 triệu đồng/người lớn tùy hạng khán đài.

2026 là năm thứ 14 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) đầu tiên được tổ chức ngày 29-3-2008, nhân kỷ niệm giải phóng thành phố. Năm 2017, thành phố đổi tên cuộc thi thành lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) với kinh phí tổ chức được xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.

Đà Nẵng cảnh báo không đóng cửa mỏ, giữ tiền ký quỹ của một doanh nghiệp

Đà Nẵng cảnh báo không đóng cửa mỏ, giữ tiền ký quỹ của một doanh nghiệp

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu Công ty Hiệp Đại Hưng chi trả hỗ trợ vụ mùa cho người dân thôn An Châu, nếu không sẽ không đóng cửa mỏ

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

(NLĐO) – Sau khi phản ánh việc chậm trễ, người dân ở TP Đà Nẵng nhận được phản hồi rằng hồ sơ đã được giải quyết xong – dù chậm gần 3 tuần so với ngày hẹn

Cây cổ thụ bật gốc giữa đêm ở Đà Nẵng, nghi do đào đường

(NLĐO) – Cây cổ thụ trên đường Phan Châu Trinh bất ngờ bật gốc trong đêm, đè dây điện khiến cả đoạn phố mất điện; vị trí gốc nằm sát khu vực đang thi công.

