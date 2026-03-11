Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vừa công bố bảng giá vé chính thức cùng lịch thi đấu của sự kiện.

Trong đó, hai đêm quan trọng nhất là khai mạc (ngày 30-5) và chung kết (ngày 11-7) có mức giá cao hơn, từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Khán đài A4 chỉ mở bán riêng trong đêm chung kết.



Ở các đêm thi đấu vòng loại (ngày 6-6, ngày 13-6, ngày 20-6 và ngày 27-6), giá vé được điều chỉnh thấp hơn, từ 1 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc vào tối 30-5

Khán đài xem pháo hoa bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Sơn Trà), đối diện sân khấu chính trên sông Hàn, gồm các khu vực V VIP, A VIP, A1, A2, A3 và A4.

Theo lịch thi đấu, đêm khai mạc ngày 30-5 với chủ đề "thiên nhiên" sẽ là màn tranh tài giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Các đêm tiếp theo lần lượt có sự tham gia của Pháp, Nhật Bản, Ý, Đức, Macao (Trung Quốc), Úc và Bồ Đào Nha.



Màn trình diễn pháo hoa trong đêm chung kết DIFF 2025

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm chung kết ngày 11-7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Ngoài vé xem pháo hoa, ban tổ chức còn bán các gói combo kết hợp tham quan Sun World Ba Na Hills, bao gồm vé cáp treo và buffet trưa, với giá từ 2,3 đến 3,3 triệu đồng/người lớn tùy hạng khán đài.

2026 là năm thứ 14 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) đầu tiên được tổ chức ngày 29-3-2008, nhân kỷ niệm giải phóng thành phố. Năm 2017, thành phố đổi tên cuộc thi thành lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) với kinh phí tổ chức được xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.