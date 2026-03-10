Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa cho biết sẽ báo cáo UBND thành phố không ban hành quyết định đóng cửa mỏ và không hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng.

Doanh nghiệp này được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác đất sét tại thôn An Châu, xã Hoà Vang từ năm 2014 đến năm 2023.

Đến nay, Công ty Hiệp Đại Hưng chưa hoàn thành trách nhiệm đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác, không chi trả khoản hỗ trợ vụ mùa còn nợ người dân tại khu vực thôn An Châu.

Cánh đồng thôn An Châu hoang hóa sau nhiều năm doanh nghiệp khai thác đất sét

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đối với kiến nghị của người dân, thời gian tới nếu doanh nghiệp tiếp tục chậm trễ thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ vụ mùa, cơ quan này sẽ kiến nghị thành phố không cho tham gia các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại cánh đồng thôn An Châu ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhiều hộ dân.

Theo phản ánh, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoạt động khai thác đất sét của Công ty Hiệp Đại Hưng. Quá trình khai thác kéo dài khiến khu vực này để lại mặt bằng nham nhở, chưa được hoàn thổ, cải tạo theo quy định, dẫn đến sạt lở và làm mất diện tích đất canh tác.

Cuối năm 2024, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã phát cảnh báo trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạm thời chưa giải quyết đề nghị giải thể đối với Công ty Hiệp Đại Hưng.



Đến nay, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, làm cơ sở thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác.