HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng cảnh báo không đóng cửa mỏ, giữ tiền ký quỹ của một doanh nghiệp

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu Công ty Hiệp Đại Hưng chi trả hỗ trợ vụ mùa cho người dân thôn An Châu, nếu không sẽ không đóng cửa mỏ

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa cho biết sẽ báo cáo UBND thành phố không ban hành quyết định đóng cửa mỏ và không hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng. 

Doanh nghiệp này được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác đất sét tại thôn An Châu, xã Hoà Vang từ năm 2014 đến năm 2023. 

Đến nay, Công ty Hiệp Đại Hưng chưa hoàn thành trách nhiệm đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác, không chi trả khoản hỗ trợ vụ mùa còn nợ người dân tại khu vực thôn An Châu.

Đà Nẵng không đóng cửa mỏ của Công ty Hiệp Đại Hưng , giữ tiền ký qũy Môi trường - Ảnh 1.

Cánh đồng thôn An Châu hoang hóa sau nhiều năm doanh nghiệp khai thác đất sét

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đối với kiến nghị của người dân, thời gian tới nếu doanh nghiệp tiếp tục chậm trễ thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ vụ mùa, cơ quan này sẽ kiến nghị thành phố không cho tham gia các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại cánh đồng thôn An Châu ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhiều hộ dân.

Theo phản ánh, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoạt động khai thác đất sét của Công ty Hiệp Đại Hưng. Quá trình khai thác kéo dài khiến khu vực này để lại mặt bằng nham nhở, chưa được hoàn thổ, cải tạo theo quy định, dẫn đến sạt lở và làm mất diện tích đất canh tác.

Cuối năm 2024, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã phát cảnh báo trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạm thời chưa giải quyết đề nghị giải thể đối với Công ty Hiệp Đại Hưng.

Đến nay, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, làm cơ sở thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

(NLĐO) – Sau khi phản ánh việc chậm trễ, người dân ở TP Đà Nẵng nhận được phản hồi rằng hồ sơ đã được giải quyết xong – dù chậm gần 3 tuần so với ngày hẹn

Cây cổ thụ bật gốc giữa đêm ở Đà Nẵng, nghi do đào đường

(NLĐO) – Cây cổ thụ trên đường Phan Châu Trinh bất ngờ bật gốc trong đêm, đè dây điện khiến cả đoạn phố mất điện; vị trí gốc nằm sát khu vực đang thi công.

Giá dầu “nhảy múa”, nhiều ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ

(NLĐO) - Giá dầu liên tục biến động, nhiều chủ tàu tại Cảng cá Thọ Quang bắt đầu đầu tư hệ thống lái tự động để tiết kiệm nhiên liệu và giảm áp lực vận hành.

doanh nghiệp Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo