Thời sự

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi phản ánh việc chậm trễ, người dân ở TP Đà Nẵng nhận được phản hồi rằng hồ sơ đã được giải quyết xong – dù chậm gần 3 tuần so với ngày hẹn

Ngày 10-3, trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã phản hồi nội dung phản ánh của người dân liên quan việc chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phản ánh, ngày 15-1, ông N.S (khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) đại diện cho mẹ là bà N.T.T.D nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IX.

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn và yêu cầu giải thích - Ảnh 1.

Nội dung trả lời của Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP)

Ngày hẹn trả kết quả là 12-2. Đến ngày 24-2, ông S. đến nhận kết quả thì cán bộ báo chưa có, cũng không giải thích vì sao. Cán bộ đưa số điện thoại, bảo chủ động "liên hệ chừng chừng" để hỏi kết quả.

"Tôi thắc mắc vì sao người dân nộp thủ tục hành chính đến ngày hẹn trả kết quả mà không có còn yêu cầu họ phải chủ động liên hệ hỏi. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và giải thích cho người dân về lý do chậm trễ trả kết quả" – ông S. phản ánh.

Trả lời nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IX đã kiểm tra hồ sơ và xác lập tờ trình ngày 6-2, trình Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng xem xét giải quyết.

"Đến nay, hồ sơ của ông N.S đã được Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp ngày 4-3. Hiện hồ sơ đã có kết quả và được chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nam Phước để trả cho công dân theo quy định" – nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nêu.

Nội dung phản hồi không nêu lý do chậm trễ cũng như không đề cập việc xin lỗi người dân khi hồ sơ bị trễ hẹn.

Tháng 7-2025, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp phải chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hẹn, đồng thời phải thực hiện việc xin lỗi công khai nếu để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà…


Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử

(NLĐO)- PC Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công công tác bầu cử

Cây cổ thụ bật gốc giữa đêm ở Đà Nẵng, nghi do đào đường

(NLĐO) – Cây cổ thụ trên đường Phan Châu Trinh bất ngờ bật gốc trong đêm, đè dây điện khiến cả đoạn phố mất điện; vị trí gốc nằm sát khu vực đang thi công.

2 người hôn mê, phải thở máy sau khi ăn cá muối ủ chua ở Đà Nẵng

(NLĐO) - 6 người trong gia đình ở Đà Nẵng ăn cá muối ủ chua, sau đó 3 trẻ bị triệu chứng ngộ độc thực phẩm, một trẻ hôn mê, một trẻ phải thở máy.

