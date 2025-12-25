HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công bố kết luận thanh tra liên quan phường Phước Thắng, TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thanh tra TPHCM kết luận vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (trong thời kỳ thanh tra) vẫn diễn ra phổ biến

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng.

Tỉ lệ sai phạm qua thanh tra ở mức cao

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2024 đến tháng 7-2025, UBND phường 11 và phường 12, TP Vũng Tàu cũ (nay là phường Phước Thắng, TPHCM) đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Công bố kết luận thanh tra liên quan phường Phước Thắng, TPHCM - Ảnh 1.

Một con hẻm có nhiều công trình xây dựng trái phép tại phường Phước Thắng. Ảnh: Ngọc Giang

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thực tế cho thấy vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (trong thời kỳ thanh tra) vẫn diễn ra phổ biến, tỉ lệ sai phạm qua thanh tra ở mức cao.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 29/179 giấy phép xây dựng được cấp, điều chỉnh, ghi nhận 8 trường hợp thi công đúng nội dung giấy phép xây dựng, 13 trường hợp thi công sai nội dung giấy phép xây dựng và 8 trường hợp chưa thi công.

Theo Thanh tra TPHCM, điều này cho thấy tỉ lệ công trình thi công đúng giấy phép xây dựng đạt tỉ lệ thấp (27,5%), 45% công trình đã thi công có sai phạm; 27,5% công trình chưa thi công.

Thanh tra TPHCM kết luận một số văn bản còn mang tính hình thức, chưa đề ra giải pháp giám sát cụ thể và chưa quy định rõ trách nhiệm cá nhân phụ trách từng khu vực, dẫn tới hiệu quả thực thi chưa cao. 

Công tác hậu kiểm sau cấp phép; công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng chưa được thực hiện kịp thời, để xảy ra tình trạng nhiều công trình vi phạm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước khi bị phát hiện và xử lý. 

Còn nhiều hành vi, công trình vi phạm đã được phát hiện nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị, biện pháp xử lý theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thanh tra TPHCM xác định Chủ tịch và UBND TP Vũng Tàu (cũ) thiếu sót trong việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc UBND phường 11 (thuộc UBND phường Vũng Tàu cũ) thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, UBND phường 11 (cũ) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai nhưng thiếu theo dõi, đôn đốc, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định. Công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng sau cấp phép chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến nhiều công trình xây dựng không đúng giấy phép chưa được phát hiện - xử lý kịp thời. 

UBND phường 12 (cũ) chịu trách nhiệm vì chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng sau cấp phép dẫn đến nhiều công trình xây dựng không đúng giấy phép chưa được phát hiện - xử lý kịp thời. Thiếu sót trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng của địa phương để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất đai và xây dựng không phép, trái phép trên đất không đúng quy hoạch.

UBND phường 12 (cũ) cũng được Thanh tra TPHCM xác định có thiếu sót trong xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. 

Phường Phước Thắng có diện tích khoảng 47,35 km2, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường gồm phường 11 và phường 12 của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Hiện nay, trên địa bàn phường Phước Thắng có 74.394 nhân khẩu, chia làm 10 khu phố, cư dân sinh sống rải rác trên khắp địa bàn phường, nhưng tập trung chủ yếu theo cụm dọc tuyến đường 30/4, đường Võ Nguyên Giáp, đường Đô Lương, khu vực Hải Đăng và khu vực Phước Cơ.

Tin liên quan

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra liên quan dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại ở dự án Đồi Hòn Rơm

(NLĐO) - Dự án Đồi Hòn Rơm - Mũi Né (Lâm Đồng) từng được Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh các sai sót trong quá trình triển khai

Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

TPHCM trật tự xây dựng kết luận thanh tra Phường Phước Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo