Công bố kết luận thanh tra liên quan phường Phước Thắng, TPHCM

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng.

Tỉ lệ sai phạm qua thanh tra ở mức cao

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2024 đến tháng 7-2025, UBND phường 11 và phường 12, TP Vũng Tàu cũ (nay là phường Phước Thắng, TPHCM) đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Một con hẻm có nhiều công trình xây dựng trái phép tại phường Phước Thắng. Ảnh: Ngọc Giang

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thực tế cho thấy vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (trong thời kỳ thanh tra) vẫn diễn ra phổ biến, tỉ lệ sai phạm qua thanh tra ở mức cao.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 29/179 giấy phép xây dựng được cấp, điều chỉnh, ghi nhận 8 trường hợp thi công đúng nội dung giấy phép xây dựng, 13 trường hợp thi công sai nội dung giấy phép xây dựng và 8 trường hợp chưa thi công. Theo Thanh tra TPHCM, điều này cho thấy tỉ lệ công trình thi công đúng giấy phép xây dựng đạt tỉ lệ thấp (27,5%), 45% công trình đã thi công có sai phạm; 27,5% công trình chưa thi công.

Thanh tra TPHCM kết luận một số văn bản còn mang tính hình thức, chưa đề ra giải pháp giám sát cụ thể và chưa quy định rõ trách nhiệm cá nhân phụ trách từng khu vực, dẫn tới hiệu quả thực thi chưa cao.

Công tác hậu kiểm sau cấp phép; công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng chưa được thực hiện kịp thời, để xảy ra tình trạng nhiều công trình vi phạm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước khi bị phát hiện và xử lý.

Còn nhiều hành vi, công trình vi phạm đã được phát hiện nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị, biện pháp xử lý theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thanh tra TPHCM xác định Chủ tịch và UBND TP Vũng Tàu (cũ) thiếu sót trong việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc UBND phường 11 (thuộc UBND phường Vũng Tàu cũ) thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Trong khi đó, UBND phường 11 (cũ) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai nhưng thiếu theo dõi, đôn đốc, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định. Công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng sau cấp phép chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến nhiều công trình xây dựng không đúng giấy phép chưa được phát hiện - xử lý kịp thời.

UBND phường 12 (cũ) chịu trách nhiệm vì chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng sau cấp phép dẫn đến nhiều công trình xây dựng không đúng giấy phép chưa được phát hiện - xử lý kịp thời. Thiếu sót trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng của địa phương để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất đai và xây dựng không phép, trái phép trên đất không đúng quy hoạch.

UBND phường 12 (cũ) cũng được Thanh tra TPHCM xác định có thiếu sót trong xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.