Thời sự Chính trị

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, kiêm giữ nhiệm vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngày 14-3, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

TPHCM: Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo - Ảnh 1.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định và chúc mừng 2 cán bộ của Vườn Quốc gia Côn Đảo

Tại hội nghị, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc phân công ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, kiêm giữ nhiệm vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Ban, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

TPHCM: Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Pho nhận thêm nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng các cán bộ được trao quyết định, đồng thời nhấn mạnh Vườn quốc gia Côn Đảo có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển và đa dạng sinh học.

Ông đề nghị các cán bộ vừa được phân công, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, cần gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái bền vững, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt của hệ sinh thái Côn Đảo.

TPHCM: Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Pho bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn các giá trị thiên nhiên quý giá của Đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại một số công trình, dự án trên địa bàn Côn Đảo như hồ chứa nước Đất Dốc, tuyến đường D5 – khu trung tâm Côn Đảo và vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác tại tiểu khu 58, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo.

TPHCM: Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số khu vực


