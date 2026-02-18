HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Giữa thiên nhiên nguyên sơ của Côn Đảo, có một cung đường khiến bất cứ ai đi qua cũng phải giảm ga, chậm lại để ngắm nhìn

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 1.

Bãi Nhát nơi được nhiều du khách ví như con đường đẹp nhất Côn Đảo bởi một bên là biển xanh thẳm, một bên là núi non trùng điệp

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 2.

Từ trung tâm Côn Đảo, theo hướng về cảng Bến Đầm, cung đường ven biển mở ra khung cảnh ngoạn mục. Mặt đường uốn lượn theo sườn núi, ôm sát triền đá, phía dưới là đại dương trải dài đến tận chân trời.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 3.

Những ngày nắng đẹp, nước biển chuyển sắc từ xanh ngọc sang xanh lam đậm, từng đợt sóng bạc đầu vỗ vào ghềnh đá tạo nên bản hòa âm của gió và biển.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 4.

Khi thủy triều rút, Bãi Nhát lộ ra bãi cát mịn cong. Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển như một dải lụa mềm vắt giữa màu xanh của biển và màu thẫm của núi rừng.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 5.

Xa xa, những hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi, điểm xuyết cho bức tranh thiên nhiên thêm phần sinh động. Có những thời điểm, mây trắng bảng lảng trên đỉnh núi, khiến cả cung đường mang dáng dấp một thước phim điện ảnh.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 6.

Chiều xuống, Bãi Nhát khoác lên mình gam màu trầm ấm. Hoàng hôn nhuộm cam cả khoảng trời, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 7.

Dòng xe thưa dần, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió. Nhiều người chọn ngồi lại bên mỏm đá, lặng lẽ ngắm mặt trời chìm dần xuống biển, cảm nhận sự bình yên hiếm có.

Say đắm cung đường Bãi Nhát giữa miền xanh Côn Đảo - Ảnh 8.

Không ồn ào hàng quán, không dày đặc dịch vụ du lịch, Bãi Nhát vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Chính sự giản dị ấy tạo nên sức hút riêng, khiến con đường ven biển này không chỉ là nơi để đi qua, mà là điểm dừng chân để cảm nhận trọn vẹn sự giao hòa giữa núi và biển, một "tuyệt tác" thiên nhiên giữa đời thực.


Tin liên quan

Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

(NLĐO)- Sau thời gian tạm ngưng khai thác, tàu cao tốc Thăng Long hơn 1.000 chỗ sẽ hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, giữ nguyên giá vé

Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm nhà máy xử lý rác Côn Đảo

(NLĐO)- Thanh tra TPHCM thanh tra các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng 1,92 ha rừng để thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo

Tin vui đến với Vườn Quốc gia Côn Đảo

(NLĐO)- Vườn Quốc gia Côn Đảo nhận chứng nhận Danh lục Xanh của IUCN, ghi nhận hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại đây

dịch vụ du lịch Côn Đảo đường ven biển Du lịch quốc tế Bãi Nhát Đầm trầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo