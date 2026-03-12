Lãnh đạo HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 12-3, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM - đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại đặc khu Côn Đảo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử đặc khu Côn Đảo báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử. Theo đó, công tác chuẩn bị được địa phương triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Trên địa bàn đặc khu hiện thành lập 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ làm việc với Đặc khu Côn Đảo

Qua rà soát, toàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM, cùng 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu. Các khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo đúng quy định.

Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử cơ bản hoàn thành. Phòng viết phiếu, khu vực đặt thùng phiếu được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ủy ban Bầu cử đặc khu Côn Đảo trong công tác chuẩn bị.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, nhất là các cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tích cực tham gia bầu cử.

Côn Đảo sẽ có 7.883 cử tri tham gia bầu cử

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu đặc khu Côn Đảo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, xây dựng kịch bản điều hành và các phương án dự phòng, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật.