Thời sự Chính trị

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 6-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn; ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn Kiểm tra; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ mục đích và yêu cầu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong Quyết định kiểm tra, giám sát; phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ TP Hà Nội. Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được kiểm tra.

Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII của thành phố đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đề ra. Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến hoạt động bình thường của các tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng về Nội dung, Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo Đoàn; chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn và thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Đoàn trong làm việc, sinh hoạt và phối hợp tại các đơn vị đến kiểm tra; đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng báo cáo theo Đề cương, phụ lục kèm theo, trong đó việc đánh giá phải trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, các Chỉ thị và các văn bản có liên quan, xác định rõ đối tượng, nội dung, số lượng, thời hạn, mục tiêu, địa chỉ cụ thể; có số liệu minh họa chi tiết cho từng nội dung báo cáo, đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm đột phá; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả, sát thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ để có thể nhân rộng ra các địa phương khác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên hàng năm trong phương thức lãnh đạo của Đảng; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thượng tôn pháp luật, với truyền thống đoàn kết thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc cuộc kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố cam kết sẽ đảm bảo tính trung thực, khách quan nhất trong báo cáo về các bước giải pháp cũng như kết quả bước đầu. Đặc biệt, thành phố sẽ tổng hợp những việc có tính đột phá, sáng tạo để báo cáo Đoàn kiểm tra, giám sát. Trong quá trình làm, nếu có những nội dung cần rút kinh nghiệm, thành phố cũng sẽ báo cáo trung thực để Đoàn tổng hợp, trình đồng chí Trưởng đoàn báo cáo Bộ Chính trị.

Hà Nội Thành uỷ Hà Nội Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
