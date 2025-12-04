"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Một ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.

Theo Live Science, ngôi mộ cổ của một phụ nữ quyền quý sống vào khoảng thế kỷ thứ VII trước Công nguyên, gần Anthens - Hy Lạp, đã gây chú ý cho cộng đồng khoa học gần đây.

Đó là một phụ nữ trẻ, qua đời khi chỉ mới 20-30 tuổi. Đây có thể là nữ vương, công chúa, nữ lãnh chúa, hay có một địa vị cao nào khác trong xã hội cổ đại, điều được thể hiện qua chiếc vương miện vẫn còn đội trên đầu và nhiều đồ tùy táng quý giá.

Nhưng kỳ lạ nhất là chiếc vương miện bị đội ngược.

"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 1.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 2.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 3.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 4.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 5.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 6.

Các hiện vật từ ngôi mộ cổ, bao gồm một chiếc vương miện tinh xảo và nhiều vật tùy táng - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, ngôi mộ cổ nổi bật này chứa nhiều vật dụng bằng đồng, bao gồm một chiếc trâm cài theo phong cách hình học, một chiếc vòng cổ có bùa hộ mệnh hình bình hoa, hạt xương và ngà, hoa tai bằng đồng, một chiếc vòng tay và một số vòng xoắn ốc.

Chiếc vương miện bằng đồng gây chú ý nhất với những hoạt tiết tinh xảo, mặt trước là một hình hoa thị lớn, mặt sau có hình ảnh hai con sư tử đực và cái đối mặt.

Sư tử tượng trưng cho quyền lực hoàng gia trong xã hội cổ đại Hy Lạp, tương tự những thứ đã được tìm thấy ở di chỉ thành phố cổ Mycenae miền Nam Hy Lạp, nơi có Cổng Sư Tử nổi tiếng tượng trung cho quyền lực của nhà vua vào thế kỷ XIII trước Công nguyên.

"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 7.

Chiếc vương miện đội ngược trên đầu bộ hài cốt - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Các nhà khoa học tin rằng việc vương miện đội ngược tượng trưng cho sự thoái vị của một người đứng đầu hoặc thậm chí là sự sụp đổ của một đế chế.

Thời kỳ mà "công chúa đội vương miện ngược" được chôn cất cũng trùng với một giai đoạn biến động xã hội và chính trị căng thẳng, đã được ghi chép trong lịch sử. Vì vậy, vương miện ngược có thể là biểu tượng của việc người phụ nữ này đã mất đi vị thế.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mộ phần của một đứa trẻ 4 tuổi gần đó. Đứa trẻ được đội một chiếc vương miện bằng đồng có gắn những bông hoa hồng nhỏ và sống cùng thời với người phụ nữ, cho thấy họ có thể có quan hệ họ hàng.

Các ngôi mộ cổ này thuộc về một nghĩa trang cổ nằm cách thủ đô Athens của Hy Lạp chỉ 95 km về phía Tây Bắc. Tổng cộng 40 ngôi mộ cổ đã được khai quật tại nơi đây, có niên đại khoảng năm 800 đến năm 323 trước Công nguyên.

Tin liên quan

Hôm nay Việt Nam đón siêu trăng đẹp nhất năm giữa mưa sao băng

Hôm nay Việt Nam đón siêu trăng đẹp nhất năm giữa mưa sao băng

(NLĐO) - "Siêu trăng lạnh" tháng 12 sẽ lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn 16%, mọc trong điều kiện lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

(NLĐO) - Một nghiên cứu đột phá từ Mỹ đã tái hiện lại hiện tượng gây sốc xảy ra trong bầu khí quyển Trái Đất thuở sơ khai.

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.

vương miện Hy Lạp mộ cổ Athens nghĩa trang cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo