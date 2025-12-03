Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu đột phá từ Mỹ đã tái hiện lại hiện tượng gây sốc xảy ra trong bầu khí quyển Trái Đất thuở sơ khai.

Chúng ta đến từ đâu? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà khoa học khắp thế giới đã cố tìm đáp án. Sự sống nguyên thủy của Trái Đất được cho là đã hoài thai từ đại dương, nhưng thứ gì gieo mầm cho sự sống đó vẫn còn là một ẩn số.

Giờ đây, một thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Đại học Colorado ở Boulder (CU Boulder - Mỹ) đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhưng đầy bất ngờ: Từ bầu trời, nhưng không phải xa xôi ngoài vũ trụ, mà bên ngay trong bầu khí quyển của địa cầu.

Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời - Ảnh 1.

Cảnh quan Trái Đất trong liên đại Thái Cổ, là thời kỳ địa chất mà sự sống nguyên thủy ra đời và có những bước tiến hóa đầu tiên - Ảnh đồ họa: SwRI

Viết trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu cho biết họ đã thực hiện một thí nghiệm mô phỏng bầu khí quyển giai đoạn tiền sự sống của Trái Đất bằng cách chiếu sáng hỗn hợp mê-tan, carbon dioxide, hydro sunfua và ni-tơ.

Sử dụng máy quang phổ khối có độ nhạy cao, họ phát hiện ra rằng mô phỏng Trái Đất thời kỳ đầu của họ đã tạo ra một tập hợp hoàn chỉnh các phân tử sinh học lưu huỳnh - vốn được coi là "xương sống" của sự sống - bao gồm các axit amin cysteine và taurine; cùng với coenzyme M, một hợp chất thiết yếu cho quá trình trao đổi chất.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu cũng tính toán được rằng bầu trời sơ khai này có thể sản xuất đủ cysteine để cung cấp khoảng một octillion tế bào (1027 tế bào), một số lượng đủ lớn cho một hệ sinh thái sơ khai.

Những "hạt mầm" sự sống này có thể rơi xuống bề mặt thông qua mưa, mang theo các thành phần sinh học quan trọng trực tiếp vào môi trường đất liền hoặc đại dương.

Ở các môi trường đó, chúng gặp gỡ những điều kiện đặc thù, ví dụ như môi trường gần núi lửa hoặc gần các lỗ thông thủy nhiệt dưới đáy đại dương, nơi thành phần hóa học phức tạp cung cấp thêm đủ nguyên liệu để sự sống thực sự được hoài thai.

Phát hiện này cho thấy sự sống trên Trái Đất đã dễ dàng được sinh ra hơn chúng ta tưởng và điều đó cũng có thể đã xảy ra ở nhiều hành tinh khác.

Tin liên quan

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.

Siêu cá mập "Mega-Predator" lần đầu tiên lộ diện ở Úc

(NLĐO) - Khi khủng long còn thống trị mặt đất, những con cá mập to gấp rưỡi loài cá mập lớn nhất thời hiện đại đã làm bá chủ đại dương Tethys.

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Trái Đất sự sống khí quyển sự sống nguyên thủy nguồn gốc sự sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo