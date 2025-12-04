HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Hôm nay Việt Nam đón siêu trăng đẹp nhất năm giữa mưa sao băng

Anh Thư

(NLĐO) - "Siêu trăng lạnh" tháng 12 sẽ lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn 16%, mọc trong điều kiện lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Theo trang Time and Date, siêu trăng tháng 12 sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 6 giờ 14 phút sáng 5-12 theo giờ Việt Nam. Vì vậy, đêm 4 và 5-12 là những thời điểm tốt nhất để quan sát và chụp ảnh siêu trăng cuối cùng của năm này.

Theo cách gọi của phương Tây, trăng tròn tháng 12 được gọi là "trăng lạnh". Đây là siêu trăng thứ 3 trong chuỗi siêu trăng liên tiếp từ tháng 10 năm nay.

Hôm nay Việt Nam đón siêu trăng đẹp nhất năm giữa mưa sao băng - Ảnh 1.

Một siêu trăng được chụp lại cạnh tháp truyền hình ở Berlin - Đức - Ảnh: AP

Vào thời điểm trăng tròn tuyệt đối, Mặt Trăng sẽ cách Trái Đất khoảng 357.219 km, vẫn xa hơn một chút so với siêu trăng hải ly của tháng 11 (356.980 km). Tuy nhiên thời tiết tháng 12 sẽ đem lại điều kiện quan sát lý tưởng hơn so với tháng 11.

Theo Science Alert, không khí lạnh có độ ẩm thấp khiến bầu trời trong hơn, giúp siêu trăng trông như sáng và rõ ràng hơn nhất là khi bạn chụp ảnh.

Thời tiết tháng 12 của Việt Nam cũng ít bị bủa vây bởi nhưng cơn mưa hơn, do vậy cũng tăng cơ hội để bạn ngắm siêu trăng vào những thời điểm đẹp nhất.

Các nhà khoa học tính toán rằng siêu trăng lạnh sẽ lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn 16% so với trăng tròn thông thường.

Để ngắm siêu trăng lạnh to và đẹp nhất, bạn nên canh lúc mặt trăng vừa mới mọc. Đó không phải thời điểm trăng tròn gần tuyệt đối nhất theo hướng quan sát từ Việt Nam, nhưng đó là khi hiện tượng "ảo ảnh Mặt Trăng" khiến siêu trăng trông như to hơn, đồng thời có màu sắc phớt hồng cam đẹp mắt.

Nếu may mắn, bạn cũng có thể bắt gặp những ngôi sao băng Geminids đầu tiên. Trận mưa sao băng này sẽ rơi từ ngày 4 đến ngày 20-12 và là một trận mưa sao băng lớn.

Tuy nhiên khi bắt đầu rơi, số sao băng trên bầu trời sẽ rất thưa thớt. Chúng cũng khá khó thấy vì dễ bị ánh trăng sáng khỏa lấp. Để tăng cơ hội quan sát, bạn có thể để mắt làm quen với bóng tối 15-20 phút.

Sau siêu trăng lạnh, chuỗi siêu trăng sẽ tiếp tục vào ngày 3-1-2026 với "siêu trăng sói".

Tin liên quan

Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

(NLĐO) - Một nghiên cứu đột phá từ Mỹ đã tái hiện lại hiện tượng gây sốc xảy ra trong bầu khí quyển Trái Đất thuở sơ khai.

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.

Vỏ Trái Đất tiết lộ manh mối về nơi có sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Trong liên đại Thái Cổ, vỏ Trái Đất đã trải qua tình trạng lúc mềm, lúc cứng thất thường. Điều đó quyết định phần nào sự hiện diện của chúng ta.

siêu trăng ảo ảnh mặt trăng mưa sao băng Geminids siêu trăng lạnh
