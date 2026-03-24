Thời sự

Công chức xin thôi việc được đề xuất hỗ trợ thế nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất các chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, đáng chú ý là các đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thôi việc đối với công chức.

Theo đó, dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các trường hợp cho thôi việc bao gồm: Theo nguyện vọng cá nhân; bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá do không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.

Bên cạnh đó là các trường hợp: Do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị bị giải thể theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công chức bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Cụ thể, công chức đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thì mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng; Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn trên 2 năm đến 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, thuộc trường hợp thôi việc theo quy định thì mỗi năm còn lại được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng và được hưởng chế độ và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thuộc trường hợp thôi việc theo quy định thì được hưởng 6 tháng lương cho thời gian đủ 24 tháng; mỗi tháng tiếp theo sẽ bị trừ 5% trên tổng số lương của 6 tháng.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc.

Bộ Nội vụ có đề nghị mới về vị trí việc làm công chức

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm công chức.

Cải cách chế độ tiền lương, thưởng với cán bộ, công chức giai đoạn 2026 - 2030

(NLĐO)- Chính phủ xác định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cách tính phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

(NLĐO)- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

