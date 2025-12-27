HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người lao động

Tin-ảnh: T.Nga

(NLĐO)- Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" được Công đoàn phường Hiệp Bình cụ thể hóa bằng hoạt động phối hợp tầm soát sức khỏe cho đoàn viên - lao động

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ nhất, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa chương trình "Phúc lợi đoàn viên", ngày 27-12, Công đoàn phường Hiệp Bình phối hợp với Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh tổ chức tầm soát sức khỏe cho đoàn viên - lao động năm 2025.

Công đoàn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người lao động - Ảnh 1.

Người lao động được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tham gia chương trình, đoàn viên - lao động được khám sức khỏe tổng quát đầy đủ, như: kiểm tra huyết áp, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng thận, kiểm tra độ lọc cầu thận, siêu âm tuyến giáp; siêu âm doppler động mạch cảnh; khám, tư vấn các bệnh lý nội khoa, hướng dẫn điều trị (nếu phát hiện bệnh)...

Giá trị gói khám miễn phí khoảng 1,2 triệu đồng/người. Nếu có yêu cầu thực hiện gói khám sức khỏe nâng cao như tầm soát ung thư, người lao động sẽ được giảm chi phí 1,2 triệu đồng.

Công đoàn phường Hiệp Bình cho biết chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho đoàn viên - lao động, đồng thời giúp họ tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ, qua đó nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

(NLĐO)- Từ năm 2022 đến nay, Công đoàn TP HCM đã tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh cho trên 15.757 lượt nữ công nhân, lao động, tổng kinh phí trên 8 tỉ đồng

Chăm sóc sức khỏe cho hơn 150 đoàn viên, giáo viên

(NLĐO)- Hơn 150 giáo viên được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe và khám bệnh miễn phí

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

(NLĐO)- Nữ công nhân, lao động được tặng quà, khám bệnh và tầm soát bệnh miễn phí

