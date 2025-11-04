Công đoàn Đà Nẵng chi hơn 18,6 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 4-11, tại TP Đà Nẵng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trao khoản kinh phí 500 triệu đồng cho LĐLĐ TP Đà Nẵng nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của đoàn viên, người lao động Đà Nẵng do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ với những mất mát về kinh tế, nhân mạng của đoàn viên, người lao động tại thành phố Đà Nẵng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trong bối cảnh bão lũ, thiên tai diễn biến phức tạp, công nhân lao động nên tiếp tục nâng cao cảnh giác, sẵn sàng các giải pháp để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, đảm bảo an toàn quản lý tốt các cái tài sản trong gia đình. Đối với các doanh nghiệp, cần có thêm các giải pháp để đảm bảo tổ chức sản xuất tốt khi tình huống thiên tai xảy ra.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu động viên công nhân Đà Nẵng sớm vượt qua khó khăn, tích cực thi đua sản xuất tốt

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng trao hỗ trợ cho công nhân tại Công ty CP Dệt may 29/3

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động TP Đà Nẵng

"Khoản hỗ trợ này về vật chất tuy không lớn, nhưng là sự quan tâm, tình cảm, sự động viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với công nhân lao động Đà Nẵng. Mong mọi người sớm vượt qua khó khăn này", ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây nên thiệt hại nặng nề cho đoàn viên, người lao động thành phố. Đến hiện tại, nhiều công nhân vẫn chưa thể đến nhà máy vì còn trong vùng ngập úng.

LĐLĐ TP Đà Nẵng đã thăm hỏi, động viên kịp thời nhiều trường hợp. Cạnh đó, trong lúc mưa lũ còn phức tạp, đã kịp thời thăm hỏi động viên các chốt trực của lực lượng chức năng, nhằm gửi gắm, lưu ý lực lượng hỗ trợ các đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

"Thống kê sơ bộ, có khoảng 10.000 công nhân, người lao động tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong lần này. Các trường hợp bị thiệt hại hầu hết là nước ngập nhà, thiết bị, vật dụng trong nhà, xe máy bị hư hỏng, không thể sửa chữa được", ông Lê Văn Đại cho biết.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ trao khoản kinh phí tổng cộng 1 tỉ đồng cho LĐLĐ TP Đà Nẵng để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua

Những ngày mưa lũ vừa qua, LĐLĐ thành phố đã tổ chức các đoàn đến trao quà trực tiếp cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, ủy quyền cho các Công đoàn xã, phường đến trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. LĐLĐ thành phố đã quyết định hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến thời điểm này là 18,6 tỉ đồng.

Riêng tại Công ty CP Dệt may 29/3 có đến 697 đoàn viên bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi mưa lũ. Công đoàn công ty đã báo cáo và đề xuất để LĐLĐ thành phố hỗ trợ. Chiều 4-11, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao 30 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại công ty.

Dịp này, Bạn đọc Báo Tuổi trẻ cũng trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng.



