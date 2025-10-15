HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đà Nẵng: Khám sàng lọc ung thư miễn phí cho nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Từ ngày 14 đến 16-10, Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú cho hơn 180 nữ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho 180 nữ đoàn viên các Công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc miễn phí ung thư cho nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn - Ảnh 1.

Các bác sĩ tư vấn, thăm khám cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 16-10. Nữ đoàn viên tham gia chương trình sẽ được khám phụ khoa, khám vú và sàng lọc nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư vú hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đoàn viên có thể lựa chọn thêm các dịch vụ khám chuyên sâu khác theo nhu cầu cá nhân.

Chương trình không chỉ giúp nữ đoàn viên được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bản thân – yếu tố quan trọng để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Vì sức khỏe phụ nữ công nhân lao động" năm 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với đời sống, sức khỏe và hạnh phúc của nữ công nhân – những người luôn nỗ lực đóng góp thầm lặng trong lao động, sản xuất và xây dựng gia đình, nhất là những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này là món quà tinh thần thiết thực mà Công đoàn Đà Nẵng dành tặng nữ đoàn viên nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), qua đó khẳng định vai trò đồng hành cùng người lao động, không chỉ trong bảo vệ quyền lợi mà còn trong chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần, đặc biệt đối với lao động nữ trong các khu công nghiệp.

Tin liên quan

Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 3.200 suất quà Trung thu với tổng trị giá 960 triệu đồng sẽ được trao đến con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng được tập huấn các công tác tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội Công đoàn thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, 27 Công đoàn xã, phường ở Đà Nẵng nhanh chóng ổn định tổ chức, chuyển biến rõ rệt trong chăm lo đời sống đoàn viên.

chăm sóc sức khỏe khám sàng lọc công đoàn cơ sở ung thư vú ung thư cổ tử cung
