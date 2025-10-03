Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

Ngày 3-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng thông tin về kế hoạch tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho trẻ em vượt khó học giỏi, là con đoàn viên, người lao động năm 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và dân vận cùng LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà Trung thu cho các em nhỏ

Theo đó, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức 2 "Đêm hội Trăng rằm", mỗi điểm tổ chức đêm hội mời 300 cháu đến dự, tham gia hoạt động và nhận quà, gồm: Nhà Văn hóa Lao động thành phố (vào lúc 18 giờ 30 tối ngày 2-10, nhằm ngày 11-8 Âm lịch); phường Bàn Thạch (vào lúc 18 giờ 30 tối ngày 3-10, nhằm ngày 12-8 Âm lịch).

Trẻ em nhận quà trong độ tuổi từ 5 -15 tuổi, là con đoàn viên, người lao động đang sinh hoạt tại các cấp Công đoàn thành phố, thuộc một trong những hoàn cảnh: là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi bố hoặc mẹ; trẻ có bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ thuộc gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Quỹ Tấm lòng vàng Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 50 suất học bổng cho con đoàn viên vượt khó học giỏi

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng động viên, thăm hỏi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2025

Bà Hồ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà Trung thu cho con đoàn viên

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Đà Nẵng trao quà cho các cháu tại chương trình

Trong đêm 2-10, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố, các em nhỏ đã cùng rước hội Trăng rằm cùng chú Cuội và chị Hằng, tham gia những trò chơi nhỏ, đố vui để nhận thưởng và xem múa lân.

LĐLĐ thành phố tặng 300 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ Tấm lòng vàng Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao 35 suất học bổng (tổng cộng 50 suất cho toàn bộ chương trình), mỗi suất 1 triệu đồng cho con đoàn viên, vượt khó học giỏi, năm học 2024-2025.

Được biết, tổng kinh phí chăm lo dịp Tết Trung thu lên đến 960 triệu đồng, tương ứng với 3.200 suất quà dành cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Số quà này được phân bổ đến các Công đoàn xã phường, Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc.

Trước đó, hàng trăm cháu thiếu nhi tại phường Hải Châu cũng được Công đoàn phường tổ chức vui chơi "Đêm hội Trăng rằm"

Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn chăm lo, chia sẻ khó khăn và động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Trung thu 2025, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để phấn đấu và nỗ lực rèn luyện.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động đối với công tác gia đình, trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Được biết, tối 3-10, Công đoàn phường An Khê sẽ phối hợp Đoàn Thanh niên phường tổ chức Chương trình "Vui Tết Trung thu năm 2025" cho con đoàn viên, người lao động tại trụ sở Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam phường An Khê (số 235 Trường Chinh, phường An Khê, TP Đà Nẵng). Trước đó, tối 1-10, hàng trăm cháu thiếu nhi tại phường Hải Châu cũng được Công đoàn phường tổ chức vui chơi "Đêm hội trăng rằm". Ngày hội được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, đem lại niềm vui, tiếng cười cho cả thiếu nhi lẫn phụ huynh là đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố.



