Công đoàn phường An Hội Đông lan tỏa phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"

Tối 9-5, Công đoàn phường An Hội Đông (TPHCM) khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, đồng thời phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Tấn Tài, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Đông cho biết Tháng Công nhân năm nay mang chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", hướng đến phát huy vai trò tiên phong của lực lượng lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế.

Theo đó, công đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo", khuyến khích người lao động ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong Tháng Công nhân, nhiều hoạt động chăm lo sẽ được triển khai đồng loạt như chương trình "Đối thoại tháng 5" nhằm lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người lao động; chương trình "Cảm ơn người lao động" hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần và các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trong đó có cảnh báo lừa đảo qua mạng.

Dịp này, Công đoàn phường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" năm 2026. Phong trào hướng đến xây dựng môi trường sống và làm việc xanh – sạch – đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng không gian xanh tại nơi làm việc, học tập; triển khai các mô hình "Vườn cây Công đoàn", "Không gian làm việc xanh – sạch – đẹp"; vận động đoàn viên, người lao động tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện.

Công đoàn phường cũng kêu gọi các doanh nghiệp, trường học chủ động đăng ký ít nhất một công trình hoặc mô hình xanh phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời phát huy vai trò Công đoàn cơ sở trong vận động đoàn viên tham gia.

Theo ban tổ chức, phong trào không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, trồng hoa mà hướng đến hình thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ môi trường sống và làm việc.

Thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân, Công đoàn phường An Hội Đông kỳ vọng tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.